Javier Esparza: "Las declaraciones públicas de Miguel Sanz son injustas y hacen daño a UPN"

Javier Esparza, las “Hubiera preferido que me llamara o me lo dijera a la cara”. De esta manera ha encajado el actual máximo responsable de UPN , las manifestaciones que el expresidente Miguel Sanz realizó en una entrevista publicada este lunes por este periódico. Entre otras consideraciones, Sanz reclamó autocrítica en UPN tras los últimos resultados electorales y afirmó que hay malestar en el partido con las últimas estrategias de Esparza. Éste replica: “Como afiliado que es él puede pensar lo que quiera. Pero es bueno decirlo en los órganos del partido en lugar de hacerlo públicamente, porque genera un gran daño a la marca UPN”.

¿Acaso Sanz no habla en las reuniones de la ejecutiva?

En las dos últimas no ha estado, entiendo que porque no habrá podido. En el último Consejo Político, tampoco. En las dos últimas ejecutivas, todos los miembros que acudimos tuvimos la oportunidad de hacer balance de cómo veíamos las cosas. Hay unas elecciones generales que todavía no han concluido porque todavía no sabemos si va a haber gobierno o vamos a ir a elecciones otra vez. Hemos empezado a hacer la reflexión de hacia dónde tiene que ir el futuro, pero las elecciones fueron el 23 de julio. Hoy (por ayer) es todavía 28 de agosto. Hay que hacer una reflexión serena. Hay que tener tranquilidad para poder abrir un debate y decidir hacia dónde queremos que vaya este partido. Para eso tiene que haber unos tiempos sensatos. Y es mucho más eficaz hacer las reflexiones fuera del foco de los medios.

¿Se siente desacreditado? ¿Las críticas públicas le debilitan, por ejemplo, de cara a sus rivales políticos en el Parlamento?

Las palabras de Miguel Sanz me parecen un ataque personal injusto. Yo públicamente siempre le he defendido, con sus aciertos y errores. No me esperaba esto. Bastante dura es la situación que vivimos de ganar las elecciones pero no gobernar, y bastantes debates tenemos con el resto de formaciones políticas, como para que ocurra esto internamente con una persona que ha sido, ni más ni menos, expresidente del partido y sabe lo que es tomar decisiones. Sus críticas son injustas y, en cualquiera de los casos, se tienen que hacer en privado en los órganos del partido. Las declaraciones públicas que ha hecho Miguel Sanz debilitan y hacen daño a UPN.

Entremos en ellas. Por ejemplo, Sanz considera un “error de estrategia” que UPN no haya concurrido junto al PP a las últimas elecciones generales.

¡Si en una ejecutiva él afirmó que, mientras existiese un hilo de esperanza de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, ir a las generales con el PP podía ser un error! En UPN, las decisiones no las toma el presidente sino los órganos del partido, que son el comité ejecutivo y el Consejo Político. Como miembro de la ejecutiva, Miguel Sanz avaló primero la posición de esperar y, si el PP nos contactaba, ya veríamos. Después la de ofrecer al PP el mismo acuerdo que firme con Rajoy y con Casado. Él formó parte de estas dos decisiones. Y finalmente, cuando quedan seis horas para que acabe el plazo para presentar coaliciones, es cuando me manda un mensaje diciéndome que él cree que tenemos que ceder e irnos al acuerdo del año 2011 con el PP. Quedaban seis horas y no podíamos estar diciendo un día una cosa y al otro, otra. Hicimos un muestreo con el resto de la ejecutiva, que fijo la posición de no movernos y mantener la oferta del mismo acuerdo que firmamos con Casado y Rajoy. Lo que hizo él fue, a falta de seis horas, decir que había que bajarse de ese acuerdo e ir al de 2011.

Tras los últimos resultados electorales, los de las forales de mayo y las generales de julio, ¿se considera respaldado por el partido?

Estos días he ido a fiestas de pueblos, he hablado con cargos del partido, y noto respeto y cariño. Miguel Sanz habla de un malestar con las estrategias...

Concretamente, con “las formas de hacer y las estrategias seguidas últimamente”.

¡Pero que las estrategias no las decide Esparza! Esto no es un partido presidencialista. Ir como UPN lo decidió la ejecutiva por unanimidad y el Consejo Político con un apoyo del 99%. Las decisiones son reflexivas y se acometen en los órganos del partido, donde debe ser. Y ya que Sanz compare a UPN con el Partido Aragonesista o Unidad Alavesa es faltar a la realidad de lo que somos.

“Lo último que me gustaría es que a UPN le pase como a Unidad Alavesa o el Partido Aragonesista, que han desaparecido poco a poco. No espero que ocurra, no quiero ser catastrofista, pero nada me desagradaría más después de tantos años de haber luchado”, ha afirmado.

UPN es el primer partido de Navarra y no va a dejar de serlo porque lo diga Miguel Sanz. La fortaleza municipal que tenemos no la tiene ningún otro partido de esta tierra. Hemos vuelto a ganar las elecciones forales, somos la primera fuerza. Decir que “UPN ha perdido el liderazgo” no se ajusta a la realidad y me duele mucho que lo diga un expresidente de UPN. El 54% de los navarros y navarras tiene un alcalde o una alcaldesa de UPN. Hoy somos el primer partido en el Parlamento. Es cierto que no estamos en el Gobierno, lo que nos entristece a todos porque es el objetivo que teníamos y no lo hemos cumplido. Por eso he dicho que me aparto y me echaré a un lado. Pero es que el PSN no ha querido sumar mayoría con nosotros, como en 2019 no lo quiso con Navarra Suma. Y ha preferido estar en manos de Bildu.

Sobre el PSN, Sanz recuerda que no ha perdido ningún parlamentario y UPN no ha ganado ninguno. Le alude a usted además así: “Se nos decía que algunas encuestas, que yo no he visto, decían que podíamos hacernos con hasta un 20% de los votantes del PSN. Y eso no se ha visto por ningún lado”.

Pedro Sánchez ha ganado un diputado, no sé si con esto hay que reprocharle algo a Feijóo... Efectivamente, María Chivite ha perdido votos pero no ha perdido ningún parlamentario. Nos duele. Y nosotros no hemos crecido, pero hay que entender el contexto. Hemos tenido una mini escisión. Se nos han ido personas muy importantes al PP, lo que lógicamente te recorta potencial. Pero he recibido la felicitación de todos los partidos de esta Comunidad porque nadie pensaba que íbamos a lograr el resultado que hemos logrado. Todo es mejorable, pero es digno. Y aunque hubiésemos sacado 17 parlamentarios en vez de 15, Chivite también sería hoy presidenta con Bildu. Si no sacamos 26 o somos capaces de romper los bloques, el final está escrito. ¿Y las encuestas? Pues a veces aciertan y otras, no. Pero no nos hemos inventado ningún dato. Había una parte de los socialistas que decían que no iban a volver a votar al PSN.

En referencia a la “mini escisión” que usted menciona, Sanz considera que “no se ha hecho la reflexión debida” con la “indisciplina” de Carlos García Adanero y Sergio Sayas. Llega a deslizar que “los errores no tienen que estar castigados permanentemente”.

La ejecutiva, en la que está Sanz, aprobó por unanimidad un acuerdo que pidió el acta a Adanero y Sayas y, si no nos la daban, que fueran expulsados de UPN. Y el Consejo Político, en el que también está él, aprobó por un 80% lo mismo. Esto aprobaron los órganos máximos de UPN y esto es lo que yo cumplo.

¿Se siente apuntado por el expresidente cuando afirma que con él UPN llegó sumar 27 parlamentarios junto al CDN, mientras que “ahora no pasamos de 20 como NA+ y de 15 solos como UPN”?

Me parece trampa, porque en ese momento Herri Batasuna estaba ilegalizada. Y gracias a ello se dio el único momento en la historia de Navarra en el que el centro-derecha tuvo mayoría absoluta. Hay que contarlo todo, no decir sólo lo que interesa.

Sanz le afea que usted le ofreció a Chivite el apoyo de UPN si renunciaba a apoyarse en Bildu, “pero cuando ya se sabía que estaba todo hecho y no iba a renunciar”

Yo le ofrezco un acuerdo de gobernabilidad a María Chivite dos días después de las elecciones generales, ya que no se lo puedo ofrecer en plena campaña de esas elecciones. Es lo que me faltaba...

EL CONGRESO DEL PARTIDO

UPN tiene prevista la celebración de su congreso ordinario el próximo abril. ¿Cabe la posibilidad de que se que celebre antes?

Vamos a hacer las cosas bien. Aunque no nos podemos eternizar, no hay ninguna prisa.

Le pregunto por la fecha porque al expresidente Sanz no le parece suficiente el paso que usted ha anunciado de no volver a ser candidato electoral de UPN. “No implica modificar nada la dirección, ni hacer un congreso o asamblea para hacer una reflexión profunda entre todos los afiliados para debatir en relación con los últimos resultados”, ha declarado.

Uno: yo tengo claro que no debo ser otra vez el candidato de UPN dentro de cuatro años, y por eso lo anuncio. Dos: no voy a dar la espantada porque hemos ganado las elecciones y voy a defender el proyecto en el Parlamento porque mucha gente nos ha dado su confianza. Tres: voy a trabajar todo lo que esté en mi mano para que quien sea candidato o candidata llegue a la presidencia del Gobierno. Y cuatro: estoy el servicio del partido, sin ninguna pretensión. Mi posición es legítima, más allá de si le gusta o no al señor Sanz.

¿A usted le gustaría seguir como presidente de UPN tras el congreso, se celebre cuando se celebre?

No tengo ninguna pretensión. Estaré donde quiera la gente. De lo que tengo intención es de ayudar y, desde mi posición, acompañar una transición que sea tranquila. UPN quiere unidad y un proceso tranquilo. Es lo que pido.

¿Se dirige UPN a una guerra interna por el dominio del partido para, una vez conseguido, designar al futuro aspirante electoral?

El candidato o la candidata no lo designará la dirección del partido, sino las bases. Si alguien está pensando en eso, tiene un problema. No sé quién va a ser el candidato o la candidata dentro de dos años y medio. Pueden pasar muchas cosas en política y alguien que no está de pronto aparece, o alguien que podía tener una proyección importante de pronto se desinfla. Y esa decisión no la va a tomar Javier Esparza. Ni Miguel Sanz. La tomará UPN.

En las quinielas ya hay dos nombres: Cristina Ibarrola y Alejandro Toquero. ¿Quién le parece mejor?

¡Que es un error! No podemos poner nombres sobre la mesa en este momento. Quien lo haga, se equivoca. Cuando se considere que es bueno lanzar a un candidato o candidata, llegará el momento de hacerlo. Ahora no toca. Si pensamos ya en eso, haremos un pan con unas tortas. Lo mismo que si pensamos en controlar el partido para luego hacer que el candidato sea no sé quién. Bastante tienen Toquero en Tudela, Ibarrola en Pamplona y otros en otros sitios. Ya llegará ese momento. Ahora hay que seguir haciendo oposición, haciendo propuestas, tratando de ayudar a Navarra y ser útiles.