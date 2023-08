345 jóvenes han participado en los cursos de iniciación a la educación en el tiempo libre desde 2021

El Instituto Navarro de la Juventud (INJ), organismo que ahora depende del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, ha formado a 345 jóvenes entre 2021 y 2023 a través de las diferentes ediciones de PartizipAcción, un programa de fomento de la participación juvenil dirigido a personas de entre 14 y 17 años. En él, se abordan temas como la pobreza, la igualdad de derechos entre los distintos géneros, consumo responsable, medio ambiente, conflictos internacionales, comercio, soberanía alimentaria, participación comunitaria, juventud o las condiciones de vida.

Estas formaciones, que son la antesala de los cursos oficiales de monitorado de tiempo libre, buscan familiarizar a las y los jóvenes de los distintos municipios de Navarra con nociones como la participación, la responsabilidad, el respeto y la igualdad. Asimismo, ponen en valor la importancia de su implicación y participación en la localidad donde residen, con la finalidad de impulsar su compromiso con la transformación social, así como el desarrollo integral propio y de sus iguales.

La pasada semana, el Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Carlos Amatriain, junto con el alcalde de la localidad, Kiko Martínez, mantuvo un encuentro con los 10 jóvenes que han desarrollado el programa en Aibar / Oibar.

Desde 2021, los cursos se han celebrado hasta el momento en Aibar, Altsasu / Alsasua, Améscoa, Arguedas, Beriáin, Burlada / Burlata, Cadreita, Castejón, Estella / Lizarra, Falces, Huarte / Uharte, Larraga, Larráun, Leitza, Lerín, Lodosa, Mancomunidad de Andía, Pamplona / Iruña, Sangüesa / Zangoza, Tiebas, Tudela, Valle de Roncal, Villava / Atarrabia, Villafranca. Está previsto que los siguientes se impartan en Pamplona, San Adrián y Tudela.

CLAVES DEL PROGRAMA

El programa trata de innovar generando nuevas iniciativas de participación cívica juvenil. A través de él, el INJ pretende acercarse a las realidades juveniles creando un canal permanente de escucha de las personas jóvenes de toda la Comunidad Foral.

El contenido formativo está diseñado para que las y los jóvenes se inicien en el mundo de la educación en el tiempo libre como recursos para la integración y colaboración en la comunidad y desarrollen actitudes y aptitudes, cualidades y talentos propios que incorporen la intervención comunitaria en procesos de participación, educativos, lúdicos y creativos. Esto incluye la identificación de competencias, motivación, análisis del entorno, herramientas para la prevención e intervención en proyectos de dinamización en entornos y espacios saludables. Todo ello mediante el fomento de las habilidades sociales y el trabajo en equipo.

Entre sus objetivos, además, figuran el impulso de la participación juvenil a través de la escucha activa, espacios para el diálogo y el ocio saludable; el desarrollo de iniciativas de movilización juvenil hacia el análisis y generación de respuestas de la situación social local y global en relación con las responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos; la promoción de nuevas iniciativas de participación cívica juvenil con perspectiva de género y que refuercen el asociacionismo; el intercambio de información y experiencias de Educación no Formal para la construcción de una ciudadanía activa global con perspectiva de género, ambiental y ética.

Los talleres se componen de tres módulos. El primero está dedicado al análisis del entorno local y global, el reconocimiento de inquietudes y necesidades, y la aproximación hacia la participación juvenil. El segundo se enfoca en la identidad adolescente y juvenil, donde se abordan la identidad propia, el grupo, el respeto propio y mutuo y la transmisión de una educación solidaria y abierta. El último módulo se centra en la adquisición de técnicas y recursos para desarrollar la intervención socioeducativa a partir del juego, talleres y herramientas dramáticas.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

La educación en el tiempo libre forma parte del ámbito de la Educación no Formal. Defiende una educación integral, donde las personas jóvenes descubran, formen y defiendan su identidad cuidando su autonomía, autoestima y autocontrol, mientras se adentran en la socialización y relación con grupos de iguales. Esta pedagogía pone en el centro de sus valores el respeto a la diferencia y se ocupa de temáticas como la cooperación, el respeto, la solidaridad, la participación y el medio ambiente.

La Estrategia Foral de Juventud 2020-2023 secunda la importancia que tiene la educación no formal para el desarrollo integral de la persona (autoconocimiento, mejora de autoestima, inserción social, inteligencia emocional, etc.). La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes del Instituto Navarro de la Juventud ofrece cursos gratuitos pertenecientes al ámbito de la educación no formal que complementan a la educación formal. Unido a los talleres de premonitorado, se ofertan formaciones sobre inteligencia emocional, habilidades sociales, emprendimiento social, primeros auxilios, creación de contenidos en redes sociales, resolución de conflictos, educación medioambiental y orientación laboral, entre otras. La inscripción a los cursos, que van actualizándose a lo largo del curso escolar, se realiza a través de la página web del INJ.