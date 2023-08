UPN ve "inconcebible" que el acuerdo de Gobierno contemple "eliminar" los conciertos educativos conforme "van expirando"

acuerdo de Gobierno suscrito entre Geroa Bai y que no tengan el número de alumnos necesario y eliminar los conciertos de Bachillerato a medida que van expirando". UPN ha afirmado que es "totalmente inconcebible" que elsuscrito entre PSN Contigo-Zurekin "tenga como puntos centrales eliminar todas las líneas concertadasque no tengan el número de alumnos necesario y".

En un comunicado, desde la formación regionalista han rechazado el "ataque continuo" de "los gobiernos del PSN con Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu a la enseñanza concertada". "Es curioso constatar el retroceso educativo de nuestra Comunidad, que fue pionera en concertar el Bachillerato en España", han reivindicado.

En este sentido, han criticado "la nefasta planificación de la oferta educativa que se viene dando año tras año, desde que UPN salió del Gobierno de Navarra". "Curso tras curso nos estamos encontrando con decenas de familias que no pueden acceder a elegir la educación que quieren para sus hijos, viéndose obligados a aceptar la decisión que, de forma absolutamente sectaria y caciquil, toma el propio Departamento de Educación al respecto", han apuntado.

Así, en concreto, UPN ha defendido "el derecho y la libertad de las familias para elegir que sus hijos puedan estudiar Bachillerato en el colegio Jesuitas de Tudela". "Como cada año por estas fechas, desde que sufrimos en Navarra gobiernos que se autoproclaman progresistas, un número importante de familias navarras, y no sólo de la Ribera, ven lesionado un derecho humano, básico y fundamental en todas las democracias como es el de elegir la educación que desean para sus hijos e hijas", han remarcado.

Para la formación regionalista, "es un error de bulto la no previsión por parte del Departamento de Educación del Gobierno foral de que las familias de centros concertados como Anunciata o Ikastola Argia quieran seguir en la red concertada y no tienen una previsión de plaza que se lo garantice, al no tener un centro adscrito en esa red".

"Eso revela una estrategia clara que no es otra que ir concentrando en la red pública la mayoría del alumnado, al objeto de ir eliminando líneas en la red concertada, lo que a nuestro juicio es un ataque intolerable contra la libertad educativa", han criticado.

Desde UPN han reivindicado esa libertad, "frente al intento de construir un sistema educativo homogéneo, de pensamiento único y apoyado en unas leyes totalmente sectarias que intentan manipular la educación en función de sus intereses políticos".