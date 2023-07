Elecciones 23-J Yolanda Díaz, en Pamplona: “Si Sumar no está fuerte, no habrá gobierno de coalición progresista” Ha ofrecido un mitin en Pamplona junto a la candidata navarra Idoia Villanueva y a la líder de Podemos Ione Belarra, quien ha defendido el voto a Sumar y no al PSOE, argumentando que en Pamplona este partido impidió un gobierno “progresista”









Ampliar JOSÉ ANTONIO GOÑI Beatriz Arnedo La candidata de Sumar Yolanda Díaz ha pedido en Pamplona el voto para su candidatura, recalcando que o ellos están fuertes “o no habrá gobierno de coalición progresista” en España. Además, ha señalado frente a los que pueden dudar entre ellos y el Partido Socialista, que Sumar va mucho más allá en sus políticas en defensa de los derechos sociales. Caballo Blanco con la líder de Podemos, ministra y hasta ahora diputada por Navarra Idoia Villanueva. Yolanda Díaz ha protagonizado un mitin este lunes en elcon la líder de Podemos, ministra y hasta ahora diputada por Navarra Ione Belarra y la cabeza de lista al Congreso de Sumar por la Comunidad foral, la eurodiputada Las tres han llegado hasta el Caballo Blanco en un paseo desde el Monumento a los Fueros, en el Paseo de Sarasate, recorrido en el que han estado rodeadas por miembros de Sumar y medios de comunicación. Belarra ha destacado que quien duda entre el PSOE y ellos debe votar a Sumar, porque es “el único voto seguro para frenar a las derechas”. Ha argumentado que el Partido Socialista traicionó el mandado del voto “progresista” en Pamplona o ha recordado cómo en su día este partido se abstuvo facilitando que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno de España. Villanueva ha señalado que la ciudadanía navarra va a decidir este domingo si Sumar tiene un escaño o lo tiene Sergio Sayas del PP, al que ha calificado de “ultraderecha” y ha criticado por votar en la reforma laboral con el único fin de “golpear” al Gobierno de coalición, “importándole muy poco los derechos de los trabajadores”. ETIQUETAS Elecciones Generales 2023

Podemos

Ione Belarra

Yolanda Díaz

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Últimas noticias Navarra

Sumar