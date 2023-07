Los Sanfermines ralentizarán las negociaciones del futuro Gobierno navarro

Geroa Bai y Los Sanfermines van a ralentizar las negociaciones que PSN Contigo están protagonizando estos días para reeditar su acuerdo de gobierno. En estos momentos perfilan cuál va a ser el programa de legislatura y acordarán el calendario de negociaciones. Han dejado para después el reparto de representación institucional que desde un primer momento ha dividido a los socialistas y al grupo de Uxue Barkos

líder del PSN María Chivite, ha asegurado este lunes que Laura Aznal, que recuerda que Chivite sólo será elegida si estos 9 parlamentarios se abstienen y reclama que se negocie con ellos. La socialista ha sido clara: “Estamos en una negociación a tres, Geroa Bai, Contigo Zurekin y PSN y el contenido de ese programa se va a acordar a tres, Geroa Bai, PSN y Contigo Zurekin”, ha asegurado Chivite este lunes. La candidata a la reelección como presidenta, la, ha asegurado este lunes que EH Bildu no estará en esas conversaciones sobre el programa ni en el acuerdo que lo va a concretar, pese a la demanda del grupo de, que recuerda que Chivite sólo será elegida si estos 9 parlamentarios se abstienen y reclama que se negocie con ellos. La socialista ha sido clara: “Estamos en unay el contenido de ese programa se va a acordar a tres, Geroa Bai, PSN y Contigo Zurekin”, ha asegurado Chivite este lunes.

NEGOCIACIÓN MÁS LENTA QUE EN 2019

Hace cuatro años, antes de los Sanfermines estos tres grupos ya habían cerrado un acuerdo de programa. En esta ocasión todo va más lento y en círculos políticos se da por hecho que las negociaciones en esta ocasión no culminarán antes de las elecciones generales del 23 de julio. “No lo sé, no puedo decir ni que sí ni que no, yo creo que es bueno alcanzar un acuerdo de gobierno en el que las tres formaciones políticas nos sintamos a gusto y comprometidos, ya que va a ser nuestro compromiso con la ciudadanía navarra”, ha señalado al respecto Chivite.

Las fiestas van a influir en el ritmo de esas conversaciones como ha admitido este lunes Chivite. “Esta semana va a seguir habiendo distintas reuniones y aprobaremos el calendario para seguir. Es verdad que quizás esta primera parte de los Sanfermines todos nos tomaremos un pequeño descanso, pero estamos avanzando en el contenido programático”, ha sostenido.

De momento, no se han marcado un plazo. “Es importante que el acuerdo al que lleguemos, que es en lo que vamos a trabajar en los próximos cuatro años, sea un buen acuerdo. Y que los mecanismos de coordinación” entre el Gobierno y los grupos que lo sustentan “se cierren bien”, tras analizar qué ha funcionado y qué deben mejorar respecto a estos pasados cuatro años.

Aunque vayan más lentos que en 2019, la presidenta ha incidido en que la investidura en 2019 fue en los primeros días del mes de agosto.