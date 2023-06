El nutricionista pamplonés que pone a punto a los futbolistas

Desde su consulta en el centro Ímpetu, ubicado en el barrio de Arrosadía, el farmacéutico y nutricionista pamplonés Javier Fernández Ligero atiende a los pacientes que llegan en busca de pautas nutricionales adaptadas a su estilo de vida. Fuera de ella, las dudas se multiplican por mil en Instagram (@Nutriligero), desde donde comparte consejos con una comunidad de más de 23.000 personas interesadas en alimentación. Entre sus pacientes se encuentran muchos rostros conocidos del fútbol profesional, el deporte o incluso el cine, lo que, reconoce, ayuda a “dar voz” al sector y a que la gente de a pie se plantee: “¿y por qué yo no?”.

¿Cómo se convirtió en @Nutriligero?

Mientras estudiaba el doble grado en Farmacia y Nutrición en la Universidad de Navarra me di cuenta de que me suscitaba mucho más interés la parte de la nutrición, así que cuando terminé y decidí salir de Pamplona, me fui al centro de alto rendimiento de Madrid y empecé a trabajar con la Federación Española de Boxeo. Ahí arrancó mi andadura con atletas de diferentes deportes (por ejemplo, coincidí con Carolina Marín). De ahí pasé a trabajar en una clínica de médicos y endocrinos en Madrid, donde combinaban las dos disciplinas: medicina y nutrición. Aprendí a estudiar las analíticas sanguíneas desde el área de la nutrición. Cogí mucha práctica y me lo llevé a mi terreno. Habitualmente, en las analíticas comunes se estudia si están bien los valores; sin embargo en esta clínica lo que analizábamos iba un poco más allá: conocer el metabolismo de la persona, e introducir la nutrición de forma adaptada. Y ahí llegó mi perfil de Instagram. Empecé compartiendo todo esto, y el ‘feedback’ que recibí de la gente me parecía súper interesante. Hay mucha curiosidad en torno al tema porque pienso que vivimos en una sociedad en la que cada vez nos queremos cuidar más, ya no solo por la composición corporal, que también, sino por sentirnos bien, tener energía y ser productivos.

¿A qué personas se dirige?

Trato a tres tipos de perfiles: pacientes que tienen un objetivo estético, de composición corporal; pacientes con patologías, desde problemas tiroideos, diabéticos, hasta pacientes oncológicos; y atletas que buscan asesoramiento deportivo, sobre todo en el área del fútbol de primer nivel.

¿Qué busca la gente que acude a su perfil?

Claridad. La gente tiene acceso a muchísima información nutricional y lo que buscan es ayuda para saber qué es lo mejor para ellos. Porque el ayuno intermitente puede ser una buena herramienta, pero quizá no es para ti. Hay otras técnicas que pueden servirte e igual desconoces.

Como profesional, ¿han ayudado las redes a dar visibilidad a la nutrición?

Las redes ayudan bastante. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que pueden servir para aportar consejos generales, pero para ahondar más en materia hay que conocer el metabolismo de la persona. No todo el mundo es igual. Las redes ayudan a tener una educación nutricional, pero siempre desde un punto de vista general.

¿Necesitamos aprender a comer?

Queremos hacer las cosas bien, pero el desconocimiento nos hace cometer errores. Muchas personas me escriben a través de mi perfil para consultarme por qué a ellas siempre les han dicho que deben comer seis o cinco piezas de fruta al día, y ahora han leído lo contrario. La nutrición también está en constante evolución. Si te quedas con una idea que te dijeron hace 20 años, estás obsoleto. Lo veo en mis pacientes. Han retenido una idea que les contaron hace años y ahora les hablo del ayuno intermitente y les cuesta.

¿Hasta qué punto es peligroso que gente que no es profesional hable de nutrición en redes?

Eso es meterse en un terreno pantanoso (ríe). Respeto todas las opiniones, pero siempre animo a todos los lectores a que intenten buscar perfiles que sean titulados o formados. Incluso dentro de estos perfiles vamos a encontrar opiniones diferentes, porque en nutrición no hay una verdad absoluta. Y es algo que me encanta porque te permite debatir sobre muchas cuestiones y ver diferentes puntos de vista. Pero es cierto que hay que tener cuidado con lo que leemos en redes. Es como si yo comparto algo sobre higiene bucal, que es un área que no controlo.

¿En qué debemos fijarnos para escoger perfiles profesionales en redes?

Sobre todo que no vendan que se puede perder x kilos de peso en poco tiempo. Siempre les digo a mis pacientes que es como querer ganar 30.000 euros en dos meses. Tiene truco. Cuando hablamos de salud, hay que ser consciente de que se trata de un proceso que hay que ir gestionando poco a poco. Para cambiar nuestro cuerpo y mejorar también la salud. Estamos aprendiendo a comer. Aquí lo más interesante es ver qué estilo de vida llevas, qué horarios, o qué metabolismo tienes para analizar qué es lo más adecuado para ti. Y es mucho más llevadero porque lo puedes extrapolar a largo plazo. No sirve de nada hacer una dieta que consista en cenar todos los días caldo y merluza si no vas a poder sostenerlo. Siempre recomiendo hacerse una pregunta: ¿podría comer este plato durante dos años? Así descubres si realmente es para ti.

¿Hacia dónde va el sector de la nutrición en redes?

Intentamos enseñar a aquellos que nos leen diferentes técnicas nutricionales. Es un sector en continua evolución. Ahora está muy de moda la dieta cetogénica o el ayuno intermitente, pero hace un tiempo poca gente los conocía. Antes se consideraba que había que comer cinco veces al día, cinco piezas de fruta al día, mucha legumbre o que no te podía faltar el arroz o la pasta como base de la alimentación. Sin embargo ahora vemos que somos una sociedad que pasa mucho tiempo sentada y que debe prestar más importancia a la alimentación, porque sirve para regular nuestra energía o las emociones. También creo que ahora los pacientes buscan salud, y si con eso consiguen verse mejor, genial, pero no quieren sacrificar su salud para verse bien. A partir de la pandemia he notado que ha aumentado el interés en la nutrición de forma brutal.

¿Cómo vivió ese momento? ¿Recibió más consultas?

Muchas personas querían aprender sobre nutrición porque pasaban tiempo en casa, tenían más antojos y picaban más. Empezamos a hacer directos en Instagram para hablar sobre hábitos de nutrición y lo hicimos junto a diferentes perfiles de pacientes como con Roberto Torres o el actor Álex González. También dimos pautas nutricionales junto a uno de nuestros pacientes oncológicos. Fue una época en la que muchas personas se animaron a probar técnicas como el ayuno intermitente, por ejemplo.

¿Trabajar con gente reconocida le abre una ventana para acercar la nutrición a más gente?

Bueno, yo valoro lo mismo tanto a mis pacientes más conocidos como a los que no lo son, eso lo primero. Si bien es cierto que ayudar a preparar un papel al actor Álex González o un combate de boxeo a Omar Montes es gratificante. Y también es una ventana, porque a la gente de a pie le da curiosidad y piensan: si estas personas pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Y me gusta que estos rostros más conocidos compartan que ellos también llevan un protocolo nutricional específico. Los pacientes se fijan en ellos porque son referentes.

¿El éxito da subidón o asusta?

Ni una cosa ni la otra. Lo que hace es reconfortar. A mí siempre me ha gustado ayudar a los demás. De hecho, antes de querer estudiar Farmacia y Nutrición, pensé en estudiar Medicina justamente por eso. Disfruto ayudando a los demás. Obviamente los médicos son los que le deben pautar el tratamiento de un paciente oncológico, por ejemplo, pero ver que tú puedas aportar tu granito de arena en ese proceso, es muy reconfortante. Así que, oye, si en 30 segundos de un vídeo que publico en Instagram puedo hacer que 2.000 o 5.000 personas vean consejos nutricionales, sean mis pacientes o no, y se queden con la copla, eso que habré conseguido. Se crea una comunidad muy bonita que te pregunta, o con la que compartes consejos nutricionales para las vacaciones, por ejemplo, y luego te mandan la foto de su desayuno en el hotel.