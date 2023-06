Unai Hualde: "No veo mimbres para que en una primera ronda salga un candidato"

Unai Hualde (Alsasua, 1976) es un hombre contenido, muy metido en el papel del cargo institucional que representa y que este viernes volvió a revalidar. Sorprendió por ello el comentario socarrón que hizo de sí mismo en su primer discurso al presentarse como un hombre “de peso” frente a aquellos que ven la presidencia del Parlamento como un cargo de poca relevancia. Poco después de ser nombrado presidente atendía a pie de Tribuna a Diario de Navarra.

Primer presidente que repite en el cargo. ¿Es porque lo ha hecho bien la anterior legislatura?

Todos los grupos han coincidido en que la función se había desarrollado bien y creo que yo me sentí presidente de todos, independientemente de que me hubieran votado o no, y eso es importante.

Hoy hay más siglas en la Cámara y dos extremos tan opuestos como EH Bildu y Vox. ¿Prevé más complicaciones en su trabajo?

Hay más siglas y una pluralidad aún mayor, pese a que ya era suficientemente plural la pasada legislatura. Ahora va a haber siete grupos, con la novedad de Vox y su dosis de populismo que estamos viendo ya en otros lares. Esta legislatura va a requerir un esfuerzo de entendimiento y habrá que dejar de lado el partidismo y las críticas espectáculo en favor de los intereses generales de los acuerdos.

¿Ve posible que haya nuevo Gobierno de Navarra antes del 23 de julio?

Los plazos son bastante complicados y apretados. Tenemos que tener en cuenta que el 7 de julio se inicia ya una campaña electoral y no parece que en este momento haya mimbres para que de una primera ronda pueda salir un candidato. Hay que seguir los trámites, pero es fácil que nos vayamos a una fecha posterior al 23 de julio.

¿Cómo ve las negociaciones entre Geroa Bai y el PSN?

Es necesario reconducir la situación de las negociaciones del Gobierno de Navarra para intentar que en los próximos días, y cuando ya se conformen los órganos de la Cámara con los nuevos portavoces, se esté en disposición de tener alternativas para un Gobierno de carácter plural y progresista. En este momento no es así.