Protagonistas del pleno: del primer pago a Bildu al no pacto UPN-Vox

PSN habían acordado con Bildu incluirles en la mesa del Parlamento. "El primer pago de los socialistas a los abertzales", decía Esparza al llegar. Y se cumplió su pronóstico. Punto por punto. Desde la presidencia de Hualde hasta la composición de la mesa con vicepresidencias y secretarías. El ligero cambio de guión se dio en la elección de la primera secretaría, que ganaron los regionalistas y fue para Yolanda Ibáñez en función de la paridad impuesta esta legislatura. Mikel Zabaleta, de Bildu, ocupará la segunda secretaría durante los próximos cuatro años. Javier Esparza tenía razón. Este viernes no hubo margen de sorpresa en el pleno de constitución del Parlamento de Navarra . El líder de UPN tenía meridianamente claro que María Chivite y el. "El primer pago de los socialistas a los abertzales", decía Esparza al llegar. Y se cumplió su pronóstico. Punto por punto. Desde la presidencia de Hualde hasta la composición de la mesa con vicepresidencias y secretarías.

Ahí comenzó un breve entremés teatral en el que varios de los socios del actual Gobierno quisieron hacer ver que UPN y Vox habían llegado a un acuerdo. “Un pacto para toda la legislatura”, llegó a declarar con grandilocuencia el portavoz socialista, Ramón Alzórriz. Por supuesto, tanto Javier Esparza como Maite Nosti, de Vox, negaron ni tan siquiera haber hablado. De hecho, siendo ese el puesto más anecdótico de la mesa del Parlamento, ese acuerdo no parecía muy lógica. Además, Vox no votó a ninguno de los candidatos de UPN en el resto de puestos.

Sin embargo, con la futura presidencia de María Chivite en el aire a expensas de lo que ocurra en las elecciones generales, ayer ese fue el resquicio al que se agarraron PSN, Geroa y Bildu para lanzar una pequeña bomba de humo y quitarse presión de encima.

JAVIER ESPARZA (UPN): "NOSOTROS NO HEMOS HABLADO CON VOX"

“Se ha constatado lo que todos sabíamos que iba a ocurrir, el primer pago de Chivite a Bildu, que exigió estar en la mesa del Parlamento, Lo puso como condición ineludible, y así ha sucedido. Es evidente que tienen un pacto. Hoy el PSN se ha entregado desde el inicio, se ha permitido reunirse con Bildu, han pasado ya las rayas de la vergüenza que tenían hace 4 años. La exigencia de Bildu es mayor y también las cesiones del PSN. Escuchar a Alzórriz decir que tenemos un pacto con Vox es una estupidez, una sandez, quieren lavar su conciencia de sus acuerdos con Bildu, pero con mentiras no se lava la conciencia. Nosotros no hemos hablado de nada con nadie”.

MAITE NOSTI (VOX): "YO NO HE FIRMADO NINGÚN ACUERDO. HEMOS VOTADO MENOS BILDU"

“No hemos podido entre todos sacar a la izquierda radical del Parlamento y a los separatistas, pero seguiremos empeñados en ello. Yo no he firmado ningún acuerdo, que yo sepa, no ha habido ningún acuerdo. Hemos votado para que hubiera menos presencia de Bildu”, dijo la parlamentaria de Vox, quien negó también que haya un acuerdo en el Ayuntamiento de San Adrián. “No conozco ese acuerdo de San Adrián para nada. Nosotros no hemos firmado ningún acuerdo”, aseveró. “Nosotros vamos a hacer todo lo posible por mantener nuestras promesas. Eso sí, en la medida de lo posible que podamos nosotros, que solamente somos dos contra 48”.

JAVIER GARCÍA (PP): "SI HAY UN PACTO PSN-BILDU, QUE DEJEN DE MAREAR YA"

“Hoy podemos ver en la mesa la presencia de EH Bildu, que no ha querido evitar el PSN, un adelanto de lo que va a ocurrir en los próximos días. Se materializa un acuerdo ya obvio con el próximo gobierno. Vemos que va a ser la actuación que se va a llevar a cabo de cara a los próximos días dado a que había un pacto en el Parlamento de Navarra. Que dejen de marear y materialicen el acuerdo que seguramente ya tengan ejecutado los que parece ser que van a ser socios del próximo gobierno y no esperen al 23. Que lo pongan en marcha y eviten marear a la sociedad navarra, la perjudicada en esta actuación de los grupose pueden formar gobierno”.

EDUARDO BUXENS

RAMÓN ALZÓRRIZ (PSN): "ES TRISTE QUE UPN Y VOX TENGAN EL PACTO DE VOTAR LO MISMO EN LA LEGISLATURA"

“La composición de la mesa refleja la pluralidad de los votos de los navarros en las urnas, refleja un acuerdo al que hemos llegado con nuestro socios de Geroa y Contigo para dar una presidencia progresista que tiene que ir a un clima que lleve a la presidencia del Gobierno de Navarra a María Chivite. Satisfacción en que seguimos adelante y seguimos unidos. Es un poco triste y preocupante que ya a las primeras de cambio tanto UPN como Vox tengan un pacto para votar lo mismo en la legislatura. También lo van a hacer en San Adrián, aunque ellos lo niegan. Se les llena la boca diciendo que nosotros tenemos pactos, el que tenemos es con Geroa Bai y Contigo”.

UXUE BARKOS (GEROA): "CUANDO UPN HA NECESITADO LOS VOTOS DE VOX LOS HA LLAMADO"

“Hemos reivindicado siempre que la mesa cuente con una representación plural, haciendo un reflejo de la realidad de nuestra sociedad. Ha quedado claro que la capacidad de diálogo entre diferentes es el camino de la política que nos toca hacer en estos momentos en Navarra. Ha sido una sorpresa ver en la composición de la mesa cuando UPN ha necesitado o visto la oportunidad de los votos de Vox los ha llamado y los ha utilizado, creo que no es una cuestión baladí, es reflexión política de hondura. Y, desde luego, creo que hoy ha marcado una cuestión esencial en lo que será el devenir de esta próxima legislatura”.

LAURA AZNAL (BILDU): "NOS PREOCUPA QUE HAYA TENSIÓN ENTRE SOCIOS, NAVARRA NO ACEPTA UNA GUERRA DE SILLONES"

“Era indispensable que la composición de la mesa también reflejara los resultados de las últimas elecciones, de la mayoría progresista, y así ha sido. Desde aquí se tomarán decisiones, nos ponemos en marcha. Es un tema que nos preocupa la tensión en los socios, la derecha siempre está dispuesta a salir al campo de juego. La sociedad navarra no va a aceptar ni guerra de sillones, ni vetos. La sociedad navarra nos ha dado ese mandato. Tenemos una enorme responsabilidad y no podemos defraudar a la ciudadanía, estos movimientos son los que alientan la desafección de la ciudadanía hacia la política”.

BEGOÑA ALFARO (CONTIGO): "LA MAYORÍA PROGRESISTA SE REFLEJA EN LA MESA DEL PARLAMENTO"

“Estamos contentos porque la mayoría progresista ha sido reflejada en la composición de la mesa del Parlamento. Con ganas de empezar a trabajar y de seguir construyendo este futuro progresista para Navarra”. Sobre la negociaciones en torno al futuro Gobierno de Navarra entre PSN, Geroa Bai y Contigo, ha comentado que ellos no van a juzgar las alianzas de otras formaciones políticas y ha apuntado al respecto que “ellas verán con qué socios empiezan a trabajar ya al inicio de la legislatura. Coincido con Hualde en que sea una legislatura tranquila, alejada del ruido, para evitar la desafección de la ciudadanía”.