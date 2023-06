El circo de los juramentos

"¿Jura o promete respetar en todo momento el, acatar la Constitución y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo?”. Tendría que ser muy fácil contestar sí o no. Y, sin embargo, el trámite se ha convertido en un espectáculo circense, con adornos de todo calibre y queriendo mostrar, algunos parlamentarios, su valiente rebeldía. La tradicional coletilla “por imperativo legal” de los nacionalistas es toda una declaración de principios: prometen porque les obligan. Si no, de qué. No podía faltar la referencia a una de las banderas ideológicas de la izquierda: “Sin renunciar a la tercera república española y un horizonte comunista”, prometió el líder de IU,. Le faltó concretar si el de Stalin, Ceausescu o Castro. Para emigrar con tiempo. No podía faltar Vox. Su parlamentario Emilio Jiménez dijo “por España, sí juro”. Cada uno da la nota como quiere, con el aval del Tribunal Constitucional , que no ve inconveniente que el Parlamento , por momentos, se convierta en una pista de circo.