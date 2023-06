Así fueron las 24 horas que confirmaron que UPN y PP no irán en coalición

comunicado hecho público este miércoles 7 de junio por Extracto de unhecho público este miércoles 7 de junio por UPN a la una y media del mediodía: “UPN ha confirmado que el Partido Popular no quiere un acuerdo para ir juntos a las elecciones generales del 23 de julio”. Extracto de un comunicado difundido por el PP ayer a las seis y cuarto: “UPN nos ha comunicado su negativa a concurrir en coalición”. Así se escribe, como se ve de manera diferente dependiendo de cuál de los dos partidos implicados gaste la tinta, la confirmación de que regionalistas y populares no se presentarán juntos a las próximas elecciones generales. La primera vez que lo harán por separado a unos comicios al Congreso de los Diputados y al Senado.

Ya el pasado lunes, el portavoz del comité nacional de campaña del PP, Borja Sémper, avanzó que desde su formación “en principio no hay prevista ninguna coalición”. El ‘no’ definitivo a la unión de UPN-PP se materializó sin embargo entre la tarde del martes y la de ayer. Este periódico ha hablado con fuentes de la dirección de UPN y de la nacional del Partido Popular, y ésta es la crónica de lo sucedido.

Martes, 17.00 h. Cuca Gamarra llama a Javier Esparza

La secretaria general del PP a nivel nacional, Cuca Gamarra, telefonea a Javier Esparza, presidente de UPN. Esparza se encuentra en Urgencias acompañando a su padre, pero hablan. Gamarra pregunta al regionalista si UPN está dispuesto a concurrir en coalición al próximo 23-J. Esparza responde que, aunque es complicado por falta de tiempo, ya que los estatutos de UPN obligan a consultar a la asamblea de afiliados si se opta o no por una coalición y el plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral acaba mañana viernes, va a hablar con miembros de su partido (de hecho, el mismo martes por la tarde realiza llamadas). En la conversación, Javier Esparza pregunta a Cuca Gamarra por si disponen de encuestas sobre qué resultado obtendría el centro-derecha presentándose por separado. Según fuentes regionalistas, la dirigente popular señala que el PP lograría 2 diputados y UPN, uno. En total, 3 de los 5 escaños en liza para Navarra. Esparza apunta que, ante una previsión tan buena, prácticamente daría igual si concurren juntos y separados.

Miércoles, 11.30 h. Esparza llama a Gamarra

Javier Esparza preveía seguir hablando con miembros de UPN sobre el tanteo del PP, pero desayuna con una información de El Mundo que atribuye estas declaraciones a “fuentes de la directiva del PP de Navarra”: “No habrá coalición. No nos han llamado porque nos quieren humillar” y “Esparza no quiere una coalición con el PP porque entonces Chivite no pactaría con ellos”, en alusión al Gobierno foral. El líder de UPN manda un pantallazo del artículo a la secretaria general del PP y le insta a hablar de nuevo. Pasan unas horas, y Esparza llama sin éxito a Gamarra a las 11.30. Gamarra le devuelve la llamada sobre las 13.15. El regionalista le afea de que, después de lo que ha leído (lo tilda de “falta de respeto”), poco tienen que hablar ya de una posible coalición. Fuentes de Génova indican que Cuca Gamarra defiende que ella no es responsable de lo que publica un medio, con el que asegura no haber hablado: que ella sólo es responsable de la propuesta que le ha realizado a Esparza.

El máximo responsable de UPN traslada a la dirigente popular que los diputados que obtenga UPN votarán a favor de una hipotética investidura de Feijóo como presidente del Gobierno. Cuca Gamarra insiste en la vía de una coalición UPN-PP, en la que el cabeza de lista sería del PP. Esparza considera que el PP ha roto cualquier opción de coalición. Los populares echan la culpa a UPN. Y Gamarra hace una oferta alternativa: incorporar a candidatos de UPN como independientes en la lista del PP.

Miércoles, 13.25 h. “El PP no quiere un acuerdo”

Al mediodía, el partido regionalista difunde un comunicado en el que dice haber “confirmado” que el PP no quiere un acuerdo para ir juntos al 23-J. “Saben que, en tres días, era prácticamente imposible convocar a nuestros afiliados, tal y como recogen los estatutos de UPN, para consultar si quieren o no ir en coalición y, en su caso, para plantear una negociación de las hipotéticas listas”, afirma UPN. “Las elecciones se anunciaron el pasado 29 de mayo y no ha habido ningún acercamiento por parte del PP hasta ayer por la tarde (por el martes)”.

Por otro lado, los regionalistas subrayan que “en contra de las pretensiones del PP de erigirse en referente del centro derecha en Navarra”, en las pasadas elecciones forales “UPN quintuplicó el número de parlamentarios del PP y obtuvo casi 70.000 votos más”.

Miércoles, 18.17 h. “UPN comunica su negativa”

A media tarde, el PP emite su nota. “UPN nos ha comunicado su negativa a concurrir en coalición. En aras a mantener abierta esta posibilidad y ante la premura de los plazos para presentar coaliciones electorales, se les ha trasladado también el ofrecimiento para que, superado el plazo para la formalización de coaliciones, ambas formaciones puedan concurrir juntos incorporando a candidatos de UPN como independientes en la lista del PP”, expone. “Ambas propuestas tendrán plena vigencia hasta el último minuto previsto por el régimen electoral. De mantenerse la negativa de UPN, el PP concurrirá bajo sus siglas confiando en aglutinar el voto del centro-derecha en Navarra”.