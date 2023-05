Koldo Martínez (Geroa Bai): "No saldré en San Fermín al balcón con la ikurriña"

¿Qué le parece la inclusión de antiguos presos de ETA en las listas de EH Bildu?

Por un lado que es legal, pero para mí eso es lo menos importante. Éticamente me parece aborrecible. Hemos estado criticando el ascenso del coronel Espejo a general, que también es legal pero igualmente aborrecible. Es verdad que revictimiza a las víctimas pero es que añade un discurso de que no hace falta repudiar el uso de la violencia con fines políticos. Tenemos una tarea muy importante todavía y es que todo el mundo diga que repudiamos el uso de la violencia como instrumento para conseguir objetivos políticos.

¿Y qué le parece la violencia de Curia?

Condenamos con todas nuestras fuerzas el uso de la violencia, del insulto y provocación innecesaria en Curia y en todas partes. Es inaceptable.

También se vivió la tensión en un balcón lateral cuando se intentó sacar a la fuerza la ikurriña en San Fermín de 2019. ¿También lo hará usted?

Nosotros, no, no saldré al balcón. Vamos a respetar la ley, todas. Pero también haremos lo posible para cambiar cada una de las leyes que no se ajuste a los deseos de la ciudadanía.

“En una negociación, me postularé como alcalde”

Afirma que si llega a la alcaldía abrirá la puerta del Ayuntamiento a todo el tejido social de Pamplona. Lo dice con el convencimiento de que él es la figura que cuenta con el mayor consenso dentro de los, en sus palabras, grupos progresistas. Y avisa a PSN que ellos pueden provocar que, de nuevo, la vara de mando permanezca en UPN.

La candidata socialista dijo que parecía usted el comisario del señor Asiron

(Risas) ¡Qué nerviosa debe estar la señora Elma Saiz! Ayer, en el senado, la de Bildu me situó en el PP y Vox. Esto es lo lamentable de la política, que si no comulgas al cien por cien con uno eres del contrario. ¡No por Dios! La política está hecha para la conversación amigable, la búsqueda de soluciones, para la crítica constructiva y desde luego no para poner etiquetas.

Pues perdone que insista porque NA+ opina lo mismo de su grupo municipal al que le ha acusado de ser el esbirro de EH Bildu.

También nos han criticado diciendo que somos el corderito fiel del partido socialista. La política tiene que estar pensada, y así la ejerzo yo, en el ciudadano y la ciudadana. Basta de etiquetas y críticas fáciles, de críticas al que no piensa como tú para destruirlo... la política es la polis, de la ciudad

Con Nafarroa Bai, sus antecesores, llegaron hasta ocho ediles en 2007, y ya como Geroa a 5 en 2013. Pero en 2019, se quedaron con dos. ¿Se votaba a Uxue Barkos y ahora con otro peso pesado intentan recuperar pulso municipal?

Es verdad que los líderes políticos influyen mucho en las votaciones. De hecho, hemos visto en elecciones municipales y autonómicas que en el cartel colgado en la farola aparecía el líder del partido en Madrid. Pero a veces también los mensajes que mandamos desde los grupos coinciden más y otras menos con las necesidades de la ciudadanía.

¿Y esta vez creen que van a calar en la ciudadanía?

Bueno, como se dice, yo vengo de Madrid al cielo (risas) y vengo con mucha ilusión y muchas ganas para devolver a Pamplona parte, porque todo es imposible, de lo que Pamplona me ha dado, la posibilidad de estudiar la carrera de Medicina, de ejercerla, me ha dado muchísimos amigos, crear una familia y ser feliz.

Pues yo que le iba a preguntar si no se le quedaba pequeña Pamplona tras pasar por el Parlamento y ser ahora senador

Pamplona es grande por sus ciudadanos y ciudadanas.

¿Pero le apeteció a usted o fue un mandato de partido?

Fue una reflexión que surgió en esta mesa (señala la de uno de los despachos de la sede de Geroa Bai); alguien me dijo, ’¿por qué no te presentas?’, yo respondí que ya estaba pensando en descansar. ‘Pues estaría bien’, me insistieron y les dije que lo iba a consultar con mi pareja y que, la verdad, también me apetecía. Y así fue

Es inevitable hablar de pactos, porque en las últimas legislaturas ningún grupo ha obtenido la mayoría absoluta. ¿Saiz, Asiron o cualquiera de los dos?

Nosotros no vamos a poner nombres. Se está intentando, también desde los medios de comunicación, señalar esas como únicas alternativas. Pero la vida te da sorpresas, como dice la canción.

Pero no nos va a dar la sorpresa de apoyar a Cristina Ibarrola

Sorpresas te da la vida (sonríe). En principio, no. Pero claro, pactos hemos dicho y hecho a nivel municipal y autonómico, buscando el acuerdo y apoyando a las fuerzas progresistas y plurales ; votaremos al candidato a candidata que más consenso social tenga.

¿Y qué es ese consenso social? ¿La lista más votada?

No

En la anterior legislatura se lo dieron a EH Bildu pero quisieron formar parte del equipo de gobierno hasta meses después. ¿Esta vez?

Nosotros lo que queremos es liderar el gobierno de Pamplona.

Liderar es hablar de alcaldía

Sí, claro

¿Se va a postular como alcalde en una hipotética negociación?

Sí, y más en este momento, porque creo que soy, a día de hoy, el representante del grupo progresista que defiende gobiernos progresistas liberales que más consenso suscita en la ciudadanía.

Me acaba de desbaratar el preguntarle quien cree, no quien quiere, que será el alcalde o alcaldesa

Yo creo que soy yo. Sinceramente.

¿Pero usted cree que el PSN le va a brindar su apoyo?

Lo que no puede hacer el PSN es lo de 2019, no sólo en el Ayuntamiento de Pamplona, sino en muchos otros de la comarca. Votarse a sí mismos, motivo por el cual estos ayuntamientos han estado gobernados por la derecha.

Diario de Navarra