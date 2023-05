Yolanda Díaz ve “indecente” que el PP permita tránsfugas en sus listas

La decisión de Sergio Sayas y Carlos García Adanero de rebelarse contra UPN estuvo a punto de costarle a la ministra de Trabajo que saliera adelante su Ley de Reforma Laboral. Esta tarde, la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha despachado a gusto con los responsables en el mitin central de Contigo Navarra/Zurekin Nafarroa y ha denunciado sin tapujos al Partido Popular "por admitir a tránsfugas en sus listas", en referencia a Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Díaz ha asegurado que fomentar el transfuguismo "es una forma de corrupción”.

“Si la operación del Partido Popular, presuntamente, comprando a dos diputados de UPN llega a triunfar -ha levantado la voz la ministra- , hoy miles y miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país tendrían vidas mucho peores. Pero el Partido Popular, afortunadamente, no lo consiguió. Es más, es una indecencia que hoy el Partido Popular esté fabricando y potenciando la corrupción. El transfuguismo es una forma de corrupción y hoy el Partido Popular de Núñez Feijoo está permitiendo que tránsfugas vayan en sus listas electorales. Esos que nos decían que iba a caer la reforma laboral -ha continuado-, esos que gobiernan contra los trabajadores y las trabajadoras, esos que querían que los trabajadores sufrieran, han tenido una muy mala noticia, España es mejor”.

La ministra de Trabajo ha puesto sobre la mesa algunas cifras citando a la Comisión Europea. “En su último informe, señala que la economía por primera vez en democracia va mucho mejor, porque el trabajo en España ha mejorado y porque el impacto de la Reforma Laboral es fundamental, igual que lo ha sido la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 344 euros, un 47%, para mejorar la vida de los trabajadores en nuestro país”.

Díaz ha reconocido que sacar adelante la reforma laboral no ha sido tarea fácil. “Una reforma que ha permitido que hoy tengamos 14,3 millones de personas trabajando de forma indefinida en España. No solamente hemos tenido que combatir con el afuera, también con el adentro -ha apuntado en referencia al propio Gobierno de Pedro Sánchez-. Ha sido muy difícil, pero no nos hemos equivocado de bando, hemos sabido muy bien en esa mesa de diálogo social, dentro y fuera del Gobierno, para qué estábamos en el Consejo de Ministros. Y hemos llegado por primera vez en España al Consejo de Ministros , tras 52 reformas laborales y 42 años de gobiernos bipartitos en nuestro país, a demostrar a toda España que hemos sido capaces de hacer la primera reforma laboral que ha cambiado el paradigma de trabajo en nuestro país. Una reforma laboral que hoy permite que tengamos 20,8 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y una cifra histórica de mujeres trabajadoras en nuestro país: 9,7 millones”.

BEGOÑA ALFARO: "OBLIGAR" A PSN Y GEROA BAI A POLÍTICAS MÁS AMBICIOSAS

El mitin de Contigo Navarra, celebrado ante cerca de medio millar de personas en la Casa de Cultura de Burlada, ha sido clausurado por la candidata de la formación a la Presidencia del Gobierno foral, Begoña Alfaro. Esta ha afirmado que el voto a Contigo Navarra "no solo va a ser un voto de una garantía absoluta para seguir en la senda del cambio que se inició en 2015 en nuestra tierra, también nos va a ayudar a tener muchísima más fuerza, porque somos necesarios para obligar al Partido Socialista y a Geroa Bai a llevar adelante políticas mucho más ambiciosas, muchísimo más valientes". "Es un voto -ha proseguido- que nos servirá para profundizar muchísimo más en la transformación de nuestra tierra. En Contigo Navarra no nos vamos a equivocar nunca de bando".

Begoña Alfaro ha criticado, asimismo, "las soluciones fracasadas de quienes dejaron Navarra como un erial y no soportan ver cómo la sociedad navarra les ha puesto en su sitio". "Les puso en su sito en 2015, les puso en su sitio en 2019, y en su sitio les va a volver a poner el 28 de mayo".

Junto a Alfaro, también han participado los cabezas de lista de Contigo Navarra a los Ayuntamientos de Pamplona, Txema Mauleón; Tudela; Eneko Larrarte; y Burlada, Txema Noval; además del número dos al Parlamento y líder de IU, Carlos Guzmán.