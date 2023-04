Recetas de cine del influencer tafallés Iñaki Mayora

Recuerda que su madre le preguntó, nada más abrir el blog ‘Jaleo en la Cocina’ en 2012, si se imaginaba sacando un libro de recetas algún día. “Ni de coña”, le respondió. 11 años después, tiene en sus manos su primer libro, recién publicado, ‘¡Corten! 100 recetas de películas’. En él los lectores pueden encontrar los platos más cinematográficos de la historia del cine. Desde los espaguetis a la boloñesa de ‘La dama y el vagabundo’ hasta los cruasanes de ‘Desayuno con diamantes’. Detrás de @JaleoenlaCocina está el tafallés Iñaki Mayora Olcoz, autor de las cientos de recetas y recomendaciones gastronómicas que comparte con sus más de 80.000 seguidores.

¿Cuándo y cómo surgió Jaleo en la Cocina?

Abrí el blog ‘Jaleo en la Cocina’ en diciembre de 2012. Los blogs vivían en ese momento un auge y yo acababa de salir de la universidad. Estaba en paro. Con la crisis me costó encontrar trabajo y fue una forma de hacer algo con todo el tiempo libre que tenía. Siempre me ha gustado cocinar, así que fueron mis amigos los que me animaron a abrir el blog. Y hasta ahora. Lo sigo teniendo como un hobby, que además me aporta económicamente algo todos los meses.

¿Siempre ha sido un aficionado a la cocina o es algo a lo que le ha ido cogiendo el gusto?

Me ha gustado desde siempre. Yo era de los que me pegada a mi abuela materna mientras cocinaba y disfrutaba probando cosas, pero tampoco era un apasionado. Creo que fue a partir de 2006, tras un viaje a Estados Unidos del que traje una receta que me encantaba y me animé a hacerla aquí. Fue un brownie de chocolate. Tan sencillo, sí. A partir de ahí es cuando empecé a disfrutar de la cocina, sobre todo con la repostería.

¿Cuándo llegaron las redes sociales?

Los perfiles en Facebook y Twitter los abrí de forma paralela al blog. Pero Instagram llegó más tarde. Recuerdo que la creé porque cuando surge algo nuevo, intentas estar ahí, pero no la utilicé mucho al principio. Hasta que de repente vi cómo empezaba a subir en popularidad y que el contenido que publicaba se veía muchísimo, así que volví. Ahora mismo es la red social que más uso. Sigo manteniendo Twitter y Facebook porque tengo una comunidad fiel ahí y gente que me lee desde Latinoamérica.

Tras una década en redes, ¿cómo ha cambiado este mundo?

Ahora el consumo es muchísimo más rápido, más visual. Se le da mucha importancia al vídeo, algo con lo que todavía no me he decidido a arrancar porque no dispongo del tiempo necesario. No me dedico profesionalmente en exclusiva a esto. Así que aquí sigo, con mi estilo desde hace 10 años, que es el de la fotografía. Tampoco me he lanzado a TikTok por eso mismo, porque es una red exclusiva para vídeos y sé que no llego a crear tanto contenido.

El consumo hoy está en redes, pero sigue manteniendo el blog...

Sí, lo hago porque sigue recibiendo muchas visitas de gente que busca recetas en Google y encuentra el blog. Yo soy el primero que cuando quiero buscar una receta, no lo hago en Instagram, sino en Google. Así que para mí es muy importante mantener esas visitas que, además, aumentan en épocas concretas como Navidad, Semana Santa… Pero también es verdad que algunos compañeros han dejado este formato y se dedican en exclusiva a las redes sociales, porque ahora mismo a la gente le cuesta pasar desde Instagram a una segunda pantalla.

¿En Google las recetas se buscan y en redes se guardan?

Bueno, soy el primero que me guardo recetas y luego nunca las miro. Muchísima gente me dice: “la añado a mi lista de recetas eterna que nunca haré”

¿Cuándo decidió dar el paso y profesionalizar el perfil?

Cuando empecé el blog y todavía no me había mudado a Madrid (donde trabajo como productor de contenido para la plataforma de entretenimiento para jóvenes Ubeat) empecé a impartir talleres de cocina y fue cuando vi que podía convertirse en una forma de ganar dinero. Pero fue sobre todo tras trasladarme a la capital, en 2014, cuando las marcas empezaron a contactar conmigo para hacer colaboraciones. En 2016 gané el premio de Blogueros cocineros de Canal Cocina, y a partir de ahí empecé a grabar un programa con ellos. Fue una experiencia brutal. En 2018 protagonicé un anuncio para The Rustik Bakery y en 2020 participé en un libro repostería que hicimos entre cuatro autores.

¿Qué van a encontrar sus seguidores en el libro?

Cine y gastronomía, una unión de mis dos pasiones. Cuando me lo propusieron me pareció una idea genial así que inicié una investigación enorme, empecé a ver un montón de películas y a recrear los platos más característicos. Al final han salido 100 recetas de películas que van desde 1930 hasta la ganadora del Óscar de este año, ‘Todo a la vez en todas partes’.

¿Con qué receta se quedaría?

Con el pollo frito de ‘Green Book’. También me gustó mucho el tiramisú de ‘El hijo de la novia’ y shawarma de ‘Los Vengadores’

Lo mejor de las redes y lo peor o lo más difícil de gestionar

Para mí lo más difícil es que la gente a veces exige más de lo que les das y no son conscientes de todo el trabajo que hay detrás. En el otro lado de la balanza también hay muchísima gente que te agradece cada contenido, que comenta, interacciona, hace tu receta y la comparte. Eso es lo más agradecido.

¿El éxito da subidón o asusta?

¿Pues asusta, eh? Obviamente da un subidón tremendo, pero también da miedo. Estoy muy contento con la cantidad de gente que me sigue porque si tuviese más no sabría si podría gestionarlos. Es un número que puedo manejar, me permite contestar a todo el mundo y es algo que me gusta, dedicarles tiempo. Así que me asusta tener más, pero es verdad que al mismo tiempo también me apetece. Si me dicen hace diez años que iba a publicar un libro, no me lo creo. Es muy emocionante entrar en la librería de Gran Vía o ir por la calle García Goyena de Tafalla y ver tu libro en un escaparate.