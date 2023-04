Horario de los supermercados de Pamplona y Navarra en Semana Santa 2023: Jueves Santo y Viernes Santo

Comienza la Semana Santa de 2023 y en Navarra tenemos como días festivos Jueves Santo (el día 5), Viernes Santo (día 6), Domingo de Resurrección (día 8) y Lunes de Pascua (día 10).

Muchos aprovecharán para hacer una escapada y desconectar, y otros no saldrán de su localidad y asistirán a las diferentes procesiones. Pero la vida no cesa y con ella las compras y, en concreto, la cesta de la compra. Para que no tengas ningún imprevisto estos días y puedas tener a mano todo lo que necesitas, aquí te facilitamos el horario de los supermercados de Pamplona y Navarra en Semana Santa, que recogen en sus páginas web o han comunicado en sus redes sociales.

LECLERC

Jueves 6: Abierto

Viernes 7: Cerrado

ITAROA

Jueves 6: Abierto

Viernes 7: Cerrado

HIPERMERCADO EROSKI

Jueves 6: Abierto

Viernes 7: Cerrado

MERCADONA

Jueves 6: Abierto hasta las 15.00 horas

Viernes 7: Cerrado

EL CORTE INGLÉS

Jueves 6: Abierto

Viernes 7: Cerrado

HIPERMERCADO CARREFOUR

Jueves 6: Abierto

Viernes 7: Cerrado

Para consultar los horarios de cada Carrefour Market , Carrefour Express y Carrefour Gasolineras, puedes acceder a www.carrefour.es

SUPERMERCADOS EROSKI

Jueves 6: Abierto

Viernes 7: Cerrado

Este es el horario general publicado por Eroski en su página web. No obstante, te recomendamos asegurarte de los horarios en tu supermercado más cercano en www.eroski.es

BM

Jueves 6: Abierto hasta las 15.00 horas

Viernes 7: Cerrado

DIA

Jueves 6: Abierto

Viernes 7: Cerrado

Este es el horario general publicado por DIA en su página web. No obstante, te recomendamos asegurarte de los horarios en tu supermercado más cercano en www.dia.es

LIDL

Jueves 6: Abierto

Viernes 7: Cerrado

ALDI

Jueves 6: Abierto

Viernes 7: Cerrado

Horario de los supermercados de Pamplona y Navarra en Sábado Santo y Domingo de Resurrección

De cara a los siguientes días de Semana Santa, el sábado es día laborable y los supermercados abrirán en su horario habitual. Por el contrario, el domingo, festivo, estarán cerrados. Los mismo ocurre el Lunes de Pascua, cuando tampoco abrirán.