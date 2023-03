Cinco preguntas clave para la Salud navarra

Diario de Navarra inicia esta semana una cobertura especial para hacer un balance de los grandes temas de la legislatura y para debatir sobre los retos que nos plantean hacia el futuro. Se inician semanas temáticas en las que se hará balance de los asuntos clave por medio de artículos, opiniones de expertos, infografías, foros de debate en vivo y participación ciudadana.



Rafael Teijeira, presidente del Colegio de Médicos de Navarra, Isabel Iturrioz, presidenta del Colegio de Enfermeras de Navarra, Ana Mur, presidenta de SEMG Navarra y miembro del Foro de Atención Primaria, y Ruth Vera, jefa de Oncología de Hospital Universitario de Navarra y coordinadora del área de Onco-Hematología del IdiSNA, aportan su visión a cinco cuestiones clave:

¿Hay planes para reducir las listas de espera?

“Habría que trabajar en la demanda. Hemos vivido una situación en la que cualquier cosa tiene que ser atendida de forma relativamente rápida. Eso no se cumple en absoluto con la lista de espera. Pero es que hay cosas que no necesitan una atención médica. Se deben promover campañas que permitan educar a la población. Durante una época se le ha dicho al paciente ‘vaya usted al médico cuando quiera’ y ahora se le dice ‘no vaya al médico’. Hay que buscar el punto medio. Se necesitan más profesionales y dimensionar las plantillas. En el caso de médicos de un equipo de Atención Primaria ¿Y sus vacaciones? ¿Y las bajas? ¿Y la conciliación? Los equipos deberían tener más personas para ello, y se evitarían problemas”, responde Rafael Teijeira. “En oncología se están haciendo consultas extraordinarias en horario de tarde, pero no creo que sea la solución. Es algo temporal”, añade Ruth Vera.

El centro de salud antes citaba en 24 horas y ahora en 7 días ¿Qué ha cambiado?

Responde Ana Mur, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia: “A la Primaria se la ha comido la asistencia. Vemos entre 50 y 70 pacientes en una mañana. Se les intenta ver antes pero a costa restar tiempo por paciente. Hay unos que necesitan 2 minutos y otros 20. Hay que empoderar la figura de la Enfermería, porque está perfectamente capacitada para resolver el problema. El paciente cree que le debe ver el médico y no, empoderemos a la enfermería en procesos agudos que son leves. Porque sino, el problema realmente importante lo ves a los 7 días”.

¿Para cuándo se va a reconocer el trabajo de enfermería?

“Nuestro mayor reconocimiento sería implementar roles de práctica avanzada, de especialista, acordemos formas de trabajo, pasemos a un modelo de salud no tan médico-centrista. Y digo lo mismo para el psicólogo, para el fisio, etc. El sistema ha cargado demasiado sobre un modelo. Trabajemos juntos”, dice la presidenta del Colegio de Enfermeras, Isabel Iturrioz.

¿Cómo incentivarían la presencia de médicos en medios rurales?

El presidente del Colegio de Médicos, Rafael Teijeira, aporta medidas concretas: “Hay que hacer una OPE específica de Primaria para zonas rurales. Y para eso, aliarse con las administraciones locales. Si puntúas más para traslados posteriores a cargo de permanecer un tiempo, al profesional le puede interesar. Galicia hizo una OPE específica con compromiso de estancia de 2 años y un número determinado de guardias. Estaban mejor pagados y les daban más puntos para traslados posteriores. Y ojo, el nivel de presión que sufren los equipos de atención primaria de zonas urbanas es tremendo: 50 pacientes en una mañana, la gente está desbordada”.

Ruth Vera añade: “La cantidad de burocracia es una cosa a solucionar. Se está pagando a médicos y enfermeras horas de burocracia. Tenemos herramientas y tecnología pero en los hospitales seguimos con cosas de hace 15 años”.

¿Qué restricciones del sistema evitan avanzar en las ideas avanzadas?

Emilio Huerta, catedrático de Universidad en la UPNA especializado en los cambios en los sistemas de organización del trabajo, presente en el foro DN en Vivo , apunta a la poca autonomía del Servicio Navarro de Salud en lo referente a la gestión de sus recursos económicos y de organización de sus recursos humanos. “Los primeros dependen de la consejería de Hacienda, que se preocupa sólo de los costes, y los segundos de la de Función Pública, que aspira a un sistema homogéneo igual para un bombero, policía o médico. ¿Qué habría que hacer?”, plantea a los expertos.

“Lo que has dicho es básico, es lo que pedimos. Repensar esas vinculaciones a esos departamentos. Y esa puede ser la pieza del cambio. Hay que ser valientes”, le contesta Ruth Vera.

Ana Mur coincide en “darle la vuelta a la organización y que Salud gestione sus propios recursos humanos”. Y Rafael Teijeira, les da la razón: “Autonomía del SNS frente a Función Pública, sin ninguna duda. Se necesitan modificaciones normativas para esto. Hay que cambiar la Ley Foral de Salud y en cuanto empiece la próxima legislatura. Pero sin llegar a esto, también se puede ahora hacer algo. Con derogar ciertos decretos forales se puede lograr autonomía. Hay que tomar decisiones valientes y hay que tomarlas ya”.