Faltan sólo ciertos profesionales y se necesitan médicos ahora, no en el futuro

¿Faltan profesionales de la salud o las plantillas están más organizadas? Los expertos reunidos este jueves 16 de marzo en el foro Los expertos reunidos este jueves 16 de marzo en el foro DN en Vivo sobre Salud se mojaron al responder a esta pregunta. Sí faltan, pero no en todos los ámbitos y con necesidades temporales muy diferentes. Un ejemplo: se necesitan médicos ahora, no a futuro.

Desde Enfermería, Isabel Iturrioz aseveró que en determinados sectores hay falta de profesionales que no se cubren pero en el suyo no: “Es cuestión de conseguir dar a cada uno lo que necesita. En Enfermería estamos en listas comunes, te pueden llamar para trabajar lo mismo para traumatología que para una consulta muy especializada. Hay muchos factores que se solucionarían con una gestión propia de nuestras listas”.

Ruth Vera, jefa de Oncología del HUN, tampoco tiene claro que haya falta de profesionales en todos los sectores. Diagnosticó que “es un problema de organización”. “Llevo toda la vida trabajando en la sanidad pública, pero hay que abrir la mente, ver los que estamos y potenciar la colaboración público-privada. Hay muchos profesionales. ¿Por qué tenemos que trabajar sólo de 8 a 3? Podemos abrir por la tarde los hospitales, ser más eficientes. No nos podemos escudar en que la falta de profesionales es el problema”, declaró.

¿Entonces dónde hay déficit sanitario? Lo explicó así Ana Mur, presidenta de SEMG Navarra: “A nivel de Atención Primaria la falta de profesionales es evidente. Falta gente y más que va a faltar. Porque no se cogen esas plazas MIR. Pero hay que tener en cuenta que el que hoy empieza Medicina para ser médico de familia tardará 11 años en conseguir su meta. Tenemos que ver que hacemos ahora. Hacen falta médicos, van a faltar más, y las medidas hay que ponerlas ya. Hay que intentar retener el talento. No hacemos nada abriendo universidades si lo primero que hacen es rellenar su currículum para irse a Europa. Porque se nos rifan en Europa. Cuando dices que te has formado vía MIR en España te ofrecen lo que quieras. Si somos tan valorados fuera, por qué no somos capaces de retenerlos aquí. Mejores condiciones laborales, salariales para que se queden”.

Y con una visión muy similar se mostró el presidente del Colegio de Médicos de Navarra, Rafael Teijeira, quien alertó de un futuro superávit de médicos frente a la carencia actual. “En el horizonte 2028 va a haber problemas en ciertas especialidades, pero para 2035 la cosa cambia. ¿Aumentar plazas MIR? Sí, y centrarlas en algunas especialidades. Apostamos por medidas como flexibilizar la edad de jubilación y compatibilizar la pensión con seguir ejerciendo. ¿Hay que promover la emigración de médicos? Tiene un riesgo. La formación en España es de excelencia, ¿pero los de fuera? ¿Vamos a traer médicos que no podemos comprobar su competencia. Lo que tenemos que hacer es medidas para que sea atractivo quedarse aquí y aumentar las plazas de estudiantes de Medicina no sirve para nada. De aquí a 11 años volverá a haber un superávit de médicos, volverá a pasar que habrá profesionales baratos al servicio de la administración. Y no puede volver a pasar. Hay que tomar medidas a corto plazo”, terminó.