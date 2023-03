"Navarra ha perdido el liderazgo y debe apostar por la colaboración público-privada para recuperarlo"

“Se ha producido un cierto deterioro. Desde el punto de vista de los médicos hay una pérdida de atractivo. Tenemos un hospital público que es una maravilla y centros privados muy bien preparados. No tiene sentido que no haya sinergias entre ellos. Hemos perdido en el ámbito médico calidad en lo referente a salarios. Lo que hay que darle al profesional son proyectos atractivos. ¿Por qué no hacer proyectos comunes que ilusionen a nuestros profesionales? También necesitamos equipos con mayor capacidad de gestión y rendición de cuentas. Pasar de un sistema de intervención a uno de auditoría”, señaló el presidente del Colegio de Médicos de Navarra, Rafael Teijeira.

Ana Mur, del Foro de Atención Primaria, utilizó una frase escuchada a una médica para centrar la situación: 'Nunca hemos trabajado tanto y nunca la gente ha estado tan descontenta'. “El ambiente de crispación que se vive se refleja a nivel sanitario. La población que acude a nosotros está desbordada y nos exige de otra manera. La gente se siente mal atendida. Vivimos en la sociedad de la inmediatez y hay que darle una vuelta. ¿Por qué hemos bajado en el barómetro? ¿Ha bajado la calidad asistencial? Creo que no. Con una Atención Primaria fuerte se evitarían problemas. Es la base, si funciona bien es cuestión de tiempo que se descongestione las especialidades hospitalarias. Pero necesitamos fidelizar a la gente, ofrecer mejoras salariales, contractuales…”, dijo.

Ruth Vera, jefa de Oncología del Hospital Universitario de Navarra, convino en que el barómetro nos tiene que hacer pensar: “Es una realidad, nos tenemos que mover. Hay que cambiarlo. La sociedad ha cambiado y no nos va a permitir que esto no cambie. Ellos han cambiado pero nuestro sistema no lo ha hecho. La Atención Primaria está colapsada, hay unas listas de espera como problema crónico y que están empeorando de forma descontrolada. Lo que estamos haciendo no vale. Y hay que hacerlo ya. Hay que ser más eficientes. Tenemos el HUN, comárcales, privados… tenemos muchos recursos sanitarios y tenemos que ordenar dónde está cada cosa. Colaborar. Operar una hernia, un juanete, es mucho más caro en el hospital. No lo colapsemos con esa lista de espera. Hay que ser valientes y tomar decisiones”.

Isabel Iturrioz, presidenta de la Enfermeras navarras, cerró el foro: “El sistema de contratación en Enfermería hace que estemos más descontentas y repercute en la salud de los pacientes. Mucho del descontento de la sociedad es por la accesibilidad. Tardas en acceder y cuando lo haces el profesional no puede atenderte no porque no sepa, si no porque no le dejan, y tiene que derivarlo. Hay que hacer un apoyo normativo. Si tenemos competencias nuevas, dejemos que las pongan en práctica”.