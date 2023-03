Los colegios Griseras de Tudela, Alfonso X El Sabio de San Adrián y el IES Ibaialde de Burlada ganan el Concurso Escolar de la ONCE

CEIP Griseras de Tudela, CEIP Alfonso X El Sabio de San Adrián y IES Ibaialde de Burlada han sido seleccionados como ganadores de Navarra en el 39 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar trabajos que impulsen ciudades y municipios sin barreras como vía para la inclusión y la accesibilidad de todas las personas. Los colegioshan sido seleccionados comoen elque, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar trabajos que impulsen ciudades y municipios sin barreras como vía para la inclusión y la accesibilidad de todas las personas.

En esta edición han participado 2.772 escolares de 41 centros educativos de Navarra, bajo la coordinación de 41 profesionales de la educación.

La participación en esta edición ha sido por aulas completas, teniendo que realizar una lona, a modo de valla publicitaria, con un diseño que ponga en valor la importancia de lograr una ciudad sin barreras, así como una sociedad inclusiva. Esta lona, se ha presentado a través de una pizarra digital disponible en la propia plataforma creada para esta edición.

En este 39 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 137.275 estudiantes y 2.795 docentes de 2.463 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Secundaria, además de Educación Especial y Formación Profesional.

Para llevar a cabo este trabajo, los docentes han tenido a su disposición material didáctico (en formato online), elaborado por expertos en la materia, sobre los diferentes tipos de discapacidad y acerca de la accesibilidad, que han servido de apoyo para facilitar la participación y comprensión de la temática de esta edición.

‘ONCITY, EL VIDEOJUEGO QUE NOS HACE IGUALES’

Entre todo estos materiales, destaca ONCITY, el primer videojuego educativo y accesible impulsado por el Grupo Social ONCE, para todas las edades, condiciones y perfiles, que invita a ponerse en la piel de las personas con discapacidad y conseguir, junto a los personajes del videojuego, ciudades o entornos plenamente inclusivos.

ONCITY puede jugarse en cualquier dispositivo con navegador, con cualquier tipo de control (mando gamepad, ratón, teclado, pantalla táctil…) y conectividad de lectores de pantalla para personas ciegas. En esta edición un total de 25.382 escolares han descubierto este videojuego.

Disponible de forma gratuita y libre para todo el mundo, está compuesto por 12 minijuegos, más de 30 preguntas quiz y divertido contenido sorpresa como recomendaciones de películas, series o planes en familia, todo comentado en texto fácil y voz por los muy diversos personajes que habitan esta ciudad de color y respeto.

El videojuego recorre y explora libremente las distintas zonas de esta ciudad para conocer a sus habitantes y sus realidades o necesidades específicas, haciendo por el camino más accesibles espacios como el Museo, el Supermercado o el Parque, y terminar el agradable paseo repleto de retos en un nivel final, el Ayuntamiento, donde solicitar a la alcaldesa de ONCITY que cuelgue del edificio la “lona inclusiva” e inaugure en la ciudad la Calle de la Inclusión.

El jurado de Navarra ha estado compuesto por Valentín Fortún Arriezu, delegado de la O.N.C.E. en la Comunidad Foral de Navarra; Pilar Herrero Jiménez, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Navarra; Mª José Cortés Itarte, directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Gobierno foral; Sarah Carrica Ochoa, doctora internacional en Pedagogía, Educación para el Desarrollo Humano; Natalia García Toro, Consultora de INSERTA Empleo en Navarra; Iñaki Martinez Urmeneta, Director del CREENA, Coordinador de educación especial de Navarra; Cristian García Burillo, Gerente de ILUNION Navarra; José Antonio Delgado López, Tesorero del CERMIN; Roberto Malvar Cerdeira, Promotor de braille, Especialista en atención temprana, educación de adultos y Coordinador del voluntariado de la ONCE en Navarra.

CATEGORÍA A (3º y 4º de Educación Primaria)

Nombre del grupo: B (3º Primaria)

Colegio: CEIP "GRISERAS" Tudela-Navarra

Profesora: Rosa Garcia Cambra

Título del trabajo: Inclusión, en la ciudad y en el mundo. Color azul

CATEGORÍA B (5º y 6º de Educación Primaria)

Nombre del grupo: B (5º Primaria)

Colegio: CEIP "ALFONSO X EL SABIO"

Profesora: ELENA NAVARRO ENCINA

Título del trabajo: Todos y todas somos una pieza única en el tetris de la vida. Todo debe encajar. La diversidad enriquece.

CATEGORÍA C (ESO y FP Básica)

Nombre del grupo: 2º ESO - 2.º PMAR

Colegio: IES "IBAIALDE" Burlada-Navarra

Profesora: Estela Azcárate Satrústegui

Título del trabajo: Incluyámonos en la inclusión

Las aulas ganadoras en esta fase autonómica recibirán como premio un smartwatch (un reloj inteligente). Además pasan a la siguiente fase, la nacional, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los estudiantes y docentes que ganen esta edición a nivel nacional, en su respectiva categoría, tendrán la oportunidad de disfrutar del Festival de la Inclusión, un evento que tendrá lugar en su propio centro educativo y que contará con diversas actividades como música, espacio gaming o diferentes challenges.