Más de 40 millones de niños y niñas en todo el mundo se han visto obligados a huir de sus lugares de origen para salvar sus vidas. Hablamos de Ucrania (7,5 millones) y Siria (8,4 millones), pero también de otros conflictos mucho más silenciados, como Tanzania, Líbano, Colombia o República del Congo. Con la mente puesta en todos ellos, la ONG Alboan, el colegio Jesuitas y el Centro Loyola han organizado este domingo una carrera que busca recaudar fondos para facilitar el acceso a la educación de la infancia en situación de refugio o desplazamiento forzoso. En concreto, el dinero se destinará a la campaña Escuela Refugio, que impulsan Alboan, Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados. “La escuela es para la infancia un espacio de paz, de protección, de inclusión y de convivencia”, expuso este martes 14 de marzo Mentxu Oyarzun, de Alboan.

CIRCUITO CIRCULAR DE 5 KILÓMETROS

La carrera, bajo el lema Corre por una causa, corre por la Infancia Refugiada, se celebra por segundo año en Pamplona y tendrá lugar , aunque no simultáneamente, en otras 14 ciudades. No está concebida como una prueba competitiva, sino como una marcha abierta a la ciudadanía de todas las edades. Partirá a las 12 desde la Taconera y tendrá un recorrido circular de 5 kilómetros. El dorsal cuesta 12 euros (menores de 16 años no pagan). Previamente, habrá dos categorías infantiles con dorsales a 5 euros: carrera infantil de 400 metros (6-8 años) a las 11.15 horas; carrera infantil de 1.000 metros (9-11 años) a las 11:30 horas.