La ONCE dedica un cupón al 120 aniversario de Diario de Navarra

Cinco millones de cupones de la ONCE lucirán el nombre de Diario de Navarra para celebrar el 120 aniversario del periódico. El cupón dedicado al rotativo, que ya puede comprarse, será el del próximo 23 de febrero. Representantes de la delegación de la ONCE de Navarra entregaron un cuadro con el cupón enmarcado de ese día en un acto celebrado este viernes en la sede de Diario de Navarra, en la calle Zapatería de Pamplona. En la presentación de este especial cupón asistieron Vicente Fortún Arriezu, delegado de la ONCE en Navarra, además de Pilar Herrero Jiménez, presidenta del consejo territorial de la ONCE en Navarra, y Ramón Estévez Pérez, director técnico de la organización en la Comunidad foral. Por parte de Diario de Navarra, asistieron Luis Colina y José Manuel Erro, presidente y director general de La Información SA, junto con Miguel Ángel Riezu, director de Diario de Navarra, y Belén Galindo, responsable de comunicación del grupo informativo. Este acto de presentación, señaló Galindo, supone el inicio de las actividades que se celebrarán con motivo del 120 aniversario y que incluye también la próxima publicación de un suplemento extraordinario.

El cupón diario de la ONCE, y el del 23 de febrero también, pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además tocan 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 para los acertantes de las últimas cuatro; 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas o tres primeras;y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros). Se premian también con el reintegro (2 euros) los cupones que coincidan con la primera o la última cifra.

“Las delegaciones territoriales tenemos posibilidad de proponer motivos locales para los cupones. Y vimos esta oportunidad y quisimos sumarnos al homenaje porque Diario de Navarra es un emblema en la Comunidad foral”, señaló Fortún.

La ONCE cuenta con 166 vendedores en Navarra y con 19.000 en España. Y atienden a 866 afiliados en la Comunidad foral. “Queremos llegar a los 174 y los 19.500 en el próximo mes de julio”, señaló Fortún. En la organización en Navarra trabajan 1.650 personas y en España, 73.000. “Somos el cuarto empleador privado en España”, señaló Estévez. El Grupo Social ONCE está formado por ONCE Institucional, Fundación ONCE, Fundación ONCE para ayudas a personas sordas, Fundación ONCE del perro guía, Fundación ONCEpara ayudas de los ciegos en Latinoamérica y la parte empresarial agrupada que está agrupada en Ilunion.

Un periódico desde 1903

Fueron 56 navarros los que en 1903 decidieron poner en marcha un periódico y abrirse hueco entre los tres que ya se publicaban en la Comunidad foral: El Eco de Navarra, La Tradición de Navarra y El Pensamiento Navarro. No solo se hizo sitio, sino que es el que ha perdurado después de 120 años por lo que hoy es el periódico decano de Navarra y el más leído en la comunidad.

El objetivo de los fundadores, impulsores muchos de ellos de las escasas iniciativas empresariales del momento, era lanzar un periódico independiente en un contexto en el que la prensa generalmente era utilizada como instrumento de los diferentes partidos políticos.

Para poner en marcha este proyecto se constituyó la empresa La Información SA, editora del periódico. La propia estructura jurídica como sociedad anónima, algo que no era frecuente entre los periódicos de entonces, suponía una apuesta por el respaldo económico que otorgara permanencia y estabilidad al proyecto. Así que uno de los primeros pasos fue la adquisición en Madrid de una rotataplana Marinoni con un coste de 9.000 pesetas, que se instaló en los talleres de la calle Nueva, número 41, de Pamplona. y que sería sustituida en 1912 por una rotativa. Mientras, en la calle Zapatería, donde se mantiene la sede del periódico en la actualidad, se organizó una pequeña redacción con una plantilla de cinco redactores dirigidos por José Vicente Berazaluce, quien procedía de El Eco, el principal periódico de la competencia. Con todo listo, el 25 de febrero de 1903 salía a la calle el primer número de Diario de Navarra. Tenía un tamaño sábana, término aplicado al formato grande de página (56,5 cm de alto por 40 cm de ancho). En cuatro páginas, que era lo habitual para los periódicos de entonces, y a seis columnas, se daba cuenta de lo acontecido a nivel local, nacional e internacional. Costaba 5 céntimos de pesetas y la tirada era de 2.000 ejemplares diarios.

A Berazaluce le seguirían como directores Eustaquio Echauri, Mario Ozcoidi, Raimundo García ‘Garcilaso’, José Javier Uranga, Julio Martínez Torres, Inés Artajo y Miguel Ángel Riezu, quien dirige actualmente el rotativo.

La propiedad hoy de Diario de Navarra se distribuye entre los más de 800 accionistas, herederos de aquellos 56 primeros fundadores impulsores de este periódico hace 120 años.