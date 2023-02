El Parlamento reclama al Gobierno que extienda a Navarra la ampliación de la ayuda de 100 euros/mes por hijo menor de 3 años

Parlamento foral reclama al Ejecutivo de María Chivite que ponga en marcha en Navarra la ampliación de la ayuda de 100 euros al mes por hijo menor de 3 años, medida que se aplica en el resto de España. La mayoría delreclama al Ejecutivo deque ponga en marcha en Navarra lamenor de 3 años, medida que se aplica en el resto de España.

Ramón Alzórriz ha señalado que “el Gobierno fue claro, que se iba a implementar en Navarra”, aunque no ha concretado cuándo al señalar que hay ahora “muchas prioridades” en ámbitos como la sanidad o la educación. No obstante ha insistido en que sin duda se pondrá en marcha antes de que acabe la legislatura. El socialistaha señalado que “el Gobierno fue claro, que se iba a implementar en Navarra”, aunque no ha concretado cuándo al señalar que hay ahora “muchas prioridades” en ámbitos como la sanidad o la educación. No obstante ha insistido en que sin duda se pondrá en marcha antes de que acabe la legislatura.

Uno de los socios del Gobierno, Podemos, ha decidido llevar esta iniciativa al Parlamento para que sea la Cámara este mismo jueves, a través de los grupos políticos, la que reclame al Ejecutivo que la ponga ya en marcha.

Mikel Buil ha explicado que ellos tienen un solo consejero en el gabinete de María Chivite, por lo que han considerado que la vía parlamentaria era idónea para realizar esta reclamación. Ha insistido en que la actuación se debe dar con efecto retroactivo al mes de enero. Su portavozha explicado que ellos tienen un solo consejero en el gabinete de, por lo que han considerado que la vía parlamentaria era idónea para realizar esta reclamación. Ha insistido en que la actuación se debe dar con efecto retroactivo al mes de enero.

Navarra Suma votará a favor, pero cree que se puede hacer mucho más por las familias. La parlamentaria de NA+ Marta Álvarez ha recalcado que las familias navarras deben estar tratadas “al menos igual de bien” que las del resto de España donde se ha ampliado la deducción y por eso votarán a favor. “Es una constante la falta de apoyo a la familia con hijos” para las que pide más ayudas, como medidas fiscales o de conciliación. No obstante ha señalado que una moción parlamentaria no va a obligar al Gobierno, que debe ser quien la impulse. votará a favor, pero cree que se puede hacer mucho más por las familias. La parlamentaria deha recalcado que las familias navarras deben estar tratadas “al menos igual de bien” que las del resto de España donde se ha ampliado la deducción y por eso votarán a favor. “Es una constante la falta de apoyo a la familia con hijos” para las que pide más ayudas, como medidas fiscales o de conciliación. No obstante ha señalado que una moción parlamentaria no va a obligar al Gobierno, que debe ser quien la impulse.

La iniciativa parlamentaria para que se implante esta ayuda será apoyada por otro de los socios del Ejecutivo, Geroa Bai, como ha indicado su portavoz. Uxue Barkos ha señalado que el departamento de Derechos Sociales debe concretar cómo se aplica en Navarra, pero antes el departamento de Economía que dirige la socialista Elma Saiz debe aclarar si hay suficiencia financiera para ello. “Hasta donde hemos hablado con Hacienda, se dará respuesta positiva en su momento”, ha señalado Barkos, reiterando no obstante que es este departamento el primero que debe aclarar si la medida se puede llevar a efecto.

EH Bildu no ha aclarado si votará o no a favor de esa ayuda y ha dicho que será el jueves en el pleno del Parlamento cuando tomen una posición. Sí ha indicado que el problema de la pobreza infantil requiere medidas integrales más allá de una cantidad económica. No ha descartado que presenten una enmienda para que todo ello se refleje en la moción de Podemos. Ha recalcado que cuando se habla de agravios con respecto al resto de España hay que tener en cuenta también todas las ayudas que da Navarra.