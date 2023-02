Los médicos ven "irrenunciable" decidir a qué pacientes atienden fuera de agenda

El freno a la sobrecarga laboral, mediante el control de la agenda para no tener pacientes extra sin permiso del médico, así como las mejoras retributivas son los dos puntos “esenciales” para los facultativos en el conflicto que mantienen abierto con Salud. Así se puso de manifiesto ayer durante la asamblea informativa que se celebró en el salón de actos del Hospital Universitario de Navarra y que congregó a más de 150 profesionales.

El secretario general del Sindicato Médico, Alberto Pérez, afirmó que la sensación es de “mucho apoyo”. “La gente ha entendido bien las propuestas que hemos ido haciendo y está fuerte”. De ahí que, por ahora, no se hayan planteado votaciones ni una posible desconvocatoria del paro. “No tenemos nada que nos haga desconvocarla”, afirmó.

En este marco, Pérez indicó que el contacto con Salud y el intercambio de ideas es continuo. Ahora, el comité de huelga del sindicato está trabajando en una nueva oferta para seguir negociando que remitirán previsiblemente hoy al departamento. “Las sensaciones han mejorado en los últimos días”, dijo Pérez.

SOBRECARGA LABORAL

A lo largo de la asamblea quedó claro que el control de la sobrecarga laboral es “absolutamente prioritario” para el colectivo. Así, consideran “irrenunciable” firmar cualquier tipo de acuerdo con Salud que no contemple esta medida: no forzar citas sin el permiso del médico.

En el día a día, la agenda de un médico se configura con pacientes citados por el propio facultativo, otros por parte de los administrativos (por ejemplo los que llaman a primer ahora o días antes) o del personal de Enfermería. Sin embargo, es normal que haya pacientes ‘extra’ que acaban entrando en agenda. Y es aquí donde los médicos quieren poner el freno. Salud propuso topar las agendas en 32 pacientes/día sin sobrepasarlos, excepto en caso de urgencia vital o si es aceptado por los profesionales de la Unidad Básica de Atención (médico y enfermera). Los facultativos quieren tener este control.

La reivindicación retributiva es la segunda medida y, en los próximos días, se conocerá si las partes flexibilizan sus posturas.

LA HUELGA DEL DÍA 15

El Sindicato Médico considera que la huelga convocada para la plantilla del SNS por ELA, LAB, UGT, CCOO y SAE el día 15 solo se sostiene con un argumento antimédico. “Convocaron la huelga a raíz de las negociaciones del Sindicato Médico con Salud. A día de hoy no se conocen las reivindicaciones. Parece que la única es que no den nada a los médicos”, dijo.

Si antes no hay acuerdo, el día 15 la huelga médica seguirá igual. “La convocatoria se mantiene. Luego cada médico hace lo que considera oportuno, como todos los días. No hay ninguna consigna por parte del sindicato”. Con todo, si los médicos van a la huelga ese día es posible que el paro se atribuya a la otra convocatoria sindical. “Hay médicos que, por ese motivo, nos han dicho que no harán huelga el día 15”, añadió.