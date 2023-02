Esparza considera que "hay evidencias claras" de que Sayas y Adanero "son tránsfugas"

Javier Esparza, ha afirmado que hay evidencias claras" de que los diputados navarros Sergio Sayas y Carlos García Adanero -ya fuera de UPN y que han alcanzado un acuerdo electoral con el PP- "son tránsfugas" pero ha considerado que la formación regionalista ha actuado de forma "sensata" en este caso. El presidente de UPN,, ha afirmado que hay evidencias claras" de que los diputados navarros-ya fuera de UPN y que han alcanzado un acuerdo electoral con el PP- "son tránsfugas" pero ha considerado que la formación regionalista ha actuado de forma "sensata" en este caso.

"Nosotros hemos tomado una posición yo creo que sensata, estaban suspendidos por 2 años y 6 meses, también hemos querido respetar un poco eso y ya está", ha señalado este martes, en respuesta a los medios de comunicación.

Tras añadir que "el PP había orquestado una maniobra con ellos", ha criticado que Adanero "es diputado por UPN hoy y se presenta por el Partido Popular a la Alcaldía contra UPN". "Yo creo que hay evidencias claras de que son tránsfugas, pero en cualquiera de los casos, el PP ya no está en el Pacto Antitransfuguismo, se salió", ha subrayado.

Preguntado si "los 120.000 euros que UPN ha dejado de ingresar" este último año han ido a parar a Sayas y Adanero, Esparza ha señalado que "desde luego, a UPN no viene". "Ese dinero antes venía a UPN y ahora no viene a UPN", ha señalado, tras subrayar que "probablemente no haremos nada porque creo que no tenemos jurídicamente posibilidad".