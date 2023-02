La reunión entre Salud y el Sindicato Médico finaliza sin avances importantes

Representantes del Departamento de Salud del Gobierno foral y del Sindicato Médico de Navarra (SMN) han mantenido este jueves una reunión breve, pero "franca y clara", en la que no se han producido avances importantes, ha informado el director general de Salud, Carlos Artundo.

este viernes está prevista una nueva reunión con el SMN, aún sin confirmar, por lo que "están las vías abiertas" para llegar a un acuerdo que ponga fin a la Al término de la reunión, Artundo ha señalado a los medios de comunicación quecon el SMN, aún sin confirmar, por lo quepara llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida que comenzó este miércoles.

"Se ha acelerado un poquito el proceso, porque no nos queda mucho tiempo" de legislatura y porque "la huelga no viene bien a nadie, ni a los profesionales ni al servicio ni sobre todo a la gente", ha dicho Artundo, quien ha pedido fijarse más en los puntos de encuentro que en los de desencuentro.

En el aspecto retributivo, ha comentado, por parte del Gobierno hay una oferta "muy interesante y muy importante", ya que "por primera vez estamos hablando de incrementar las retribuciones básicas de los médicos de Navarra". En concreto, el Departamento ofrece una subida salarial de 400 euros, mientras que el SMN reclama una de 500 euros anual durante dos años (1.000 en total).

Artundo ha considerado que la subida de los salarios "es imprescindible", es "una buena idea" y "un movimiento absolutamente pertinente" en este momento. "Tiene todo el sentido mejorar las retribuciones de los médicos, como del resto de profesionales sanitarios", ha agregado.

En todo caso, ha matizado, desde la Administración "estamos hablando de lo que podemos hacer ahora a corto plazo en esta legislatura", porque "lo que pase o se discuta en otras legislaturas, ahí ya tenemos que ser suficientemente serios y responsables como para no comprometernos a algo que no podríamos de ninguna manera garantizar".

Sobre la sobrecarga de trabajo en Atención Primaria, ha opinado que "ahí el acuerdo es fácil" y "perfectamente posible" con una oferta de un máximo de 32 pacientes al día, de 12 minutos por consulta presencial y de evitar la demanda sobreañadida o "forzados", salvo en determinados casos de urgencia o cuando sea aceptada por el profesional".

Respecto a la eliminación de la exclusividad, ha indicado que el Gobierno de Navarra hace una propuesta "a medio camino" basada en la "incompatibilidad", que supone que el médico pueda trabajar por la tarde en una actividad privada que no sea la propia especialidad del facultativo.

Artundo ha preferido no dar más detalles sobre las negociaciones, ya que "suele ser inteligente y prudente el hacerlas con un cierto respeto a la privacidad", ha apuntado, tras resaltar que "hoy no es el día de poner límites ni líneas rojas, que en toda negociación las hay por todas las partes".

El director general ha subrayado que lo que se acuerde con el SMN "desde luego va a misa", pero "otra cosa diferente es que evidentemente hay unos cauces y unos trámites legales, administrativos" y por tanto los acuerdos tienen que pasar por la Mesa Sectorial y la Mesa General de Salud, que "tienen unas competencias y nadie las tiene que poner en cuestión".

Tras destacar que "necesitamos un acuerdo rápido", Artundo ha declarado: "Un escenario de no acuerdo yo no me lo quiero ni plantear porque creo que perderíamos todos y no me parece que no es lo más procedente ni inteligente".

Acerca de la Intersindical de Salud, que ha convocado huelga a partir del 15 de febrero, ha señalado que se han reunido con todos los sindicatos que la forman en privado y se van a seguir reuniendo con ellos "con más celeridad", sobre todo para tratar el paquete de refuerzo de la Atención Primaria.

En relación al seguimiento de la huelga este jueves, ha afirmado que el mismo "baja un poquito, es lógico, es el segundo día de huelga" y "se mantiene el patrón" de más seguimiento en Primaria que en hospitales y menos en el área de Tudela y más en Estella y Pamplona.