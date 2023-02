El malestar se extiende entre el resto del personal sanitario

Los ánimos entre los profesionales de la red pública están al rojo vivo y la huelga de los médicos se está configurando como el detonante del malestar en el sector. Después de dos años duros de pandemia, en los que el sistema sanitario ha estado al límite, los profesionales exigen al Gobierno de Navarra y al departamento de Salud una solución a los problemas que se han visibilizado durante la pandemia.

A lo largo de las últimas semanas, Salud ha ido desgranando en distintos foros una serie de medidas tendentes, sobre todo, a mejorar la situación en los maltrechos centros de salud, aquejados de falta de personal y sobrecarga. Son medidas como el aumento del precio de hora de guardia un 10%, de un 20% en el complemento de los tutores de personal en formación, el refuerzo de profesionales en Primaria (44 enfermeras, 12 psicólogos, 12 fisioterapeutas, 6 TCAE o 6 administrativos), desburocratización, apoyo a los desplazamientos para plazas de difícil cobertura o la extensión de la carrera profesional para todo el personal contratado (médicos y enfermeras) así como el estudio de la aplicación de esta medida a otros profesionales. Todas ellas sobrepasan el ámbito médico y afectan a otros colectivos.

“Queremos dar un impulso a la Atención Primaria con un paquete de medidas”, dijo este miércoles la consejera Induráin. Y añadió que han trabajado con representantes de distintos colectivos y que el día 15 está prevista una reunión de la Mesa General de la Función Pública, donde la Administración y los sindicatos negocian mejoras para los trabajadores.

DERIVA DE SALUD: HUELGA EL DÍA 15

Los sindicatos que conforman la Mesa General de la Función Pública (LAB, UGT, ELA, CCOO y AFAPNA) han visto estos movimientos como “una deriva” del departamento de Salud en las negociaciones. Y afirman que los foros de negociación utilizados “no han sido los correctos”. Como consecuencia todos, a excepción de AFAPNA, han decidido anunciar una huelga para el día 15 de febrero, coincidiendo con la convocatoria de la Mesa General. Y añaden “la apertura de un marco de movilizaciones que de como resultado medidas consensuadas y rubricadas que mejoren la calidad de la atención y los derechos y condiciones de la plantilla”.

AFAPNA se ha desmarcado, de momento, del paro ya que, según indicó, prefiere “agotar las vías de negociación” en Mesa General. Así, apoya las reivindicaciones del Sindicato Médico en su huelga pero, además, quiere llevar a este foro de negociación la recuperación del poder adquisitivo, la carrera profesional en todos los ámbitos o la subida de profesionales (enfermería y fisioterapeutas) del nivel B al A.

El sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermería (SAE) ha aceptado la invitación para sumarse a la huelga con objeto de apoyar un aumento presupuestario que mejore las condiciones retributivas y la reclasificación del colectivo, del nivel D al C.

SATSE CRITICA ESTAR FUERA DE LA NEGOCIACIÓN

El sindicato de Enfermería, SATSE, se sumó este miércoles a las críticas. Anunció una manifestación para el sábado, día 18, y próximas jornadas de huelga del colectivo mayoritario de la red pública, ya que entre enfermeras y fisioterapeutas suponen el 60% de la plantilla.

“La Administración vuelve a dejar fuera de las negociaciones y mejoras al colectivo enfermero, dando prioridad a acuerdos tradicionales que no solo no mejoran la calidad asistencial sino que, además, empeoran las condiciones laborales de las enfermeras, fomentan el enfrentamiento de los profesionales y suman más y nuevos agravios a los ya existentes generados por acuerdos anteriores”, indicaron.

Hay que tener en cuenta que los sindicatos profesionales (SATSE, Sindicato Médico y SAE) no forman parte de la Mesa General donde se negocian estas mejoras laborales porque no tienen la representación exigida para estar en esa mesa en la que están representados los trabajadores de toda la Administración y no solo de Salud.

Este miércoles, SATSE recordó que la Enfermería ha respondido a todas las exigencias, “a pesar de cuestionarse si la administración ha sobrepasado los límites normativos”. Y añadió que debe recibir “una respuesta única y diferente”. “De ninguna forma son aceptables ni medidas genéricas para toda la plantilla ni medidas especiales, gravosas y no proporcionales para un colectivo en concreto”.