Muchas de las personas que abandonaban este miércoles mañana el centro especialidades de Príncipe de Viana lo hacían con la sensación de que la huelga médica no había tenido incidencia en su cita médica.

En cualquier caso, es difícil calibrar la repercusión, porque aunque los médicos no tienen obligación de avisar con antelación de si van a acudir o no a su puesto de trabajo, algunas personas relataban que les habían llamado de víspera u hoy a primera hora de la mañana para confirmarles que su cita se anulaba.

"Nos han atendido muy bien. Casi te diría que mejor que cualquier día, con más puntualidad", explicaba Teresa Ortiz, que había venido junto a su marido para una consulta de Neurología desde Alsasua. "Quizá sí se notaba poca gente", añadía. "Todo completamente normal, no nos podemos quejar. Venimos poco pero cuando venimos, nos atienden muy bien. Y hoy también", coincidían Milagros Garde y Félix Goñi, que también habían acudido a Neurología. "Sabíamos que había huelga, sí. Yo no estoy muy puesta en temas de actualidad pero, como suelo decir, cuando se quejan, por algo será", reflexionaba ella.

Detrás de ellos salía otro usuario que aseguraba que, aunque a él le habían mantenido la consulta de una especialidad que prefería no especificar, sí había apreciado enfado en otras personas que se habían marchado de vacío. "A mí me han cogido con normalidad, pero la cosa iba por consultas. Un par de puertas más allá había gente que se ha encontrado que no había médico", relataba. "La verdad es que yo ni siquiera sabía que había huelga", admitía.

LLAMADA DE AVISO

Peor suerte corrió Janire Rekalde Villa, de 34 años y vecina de Ituren, que acudió a Traumatología Infantil con su hijo Enai, de 2 años, para la primera revisión tras una rotura de fémur. "No sabía que había huelga. Ayer tenía una llamada del hospital que no pude coger y, al devolverla, me saltó la centralita y ya no pude hablar con nadie. Hoy he venido y, al estar aparcando, me han vuelto a llamar. Era para avisarme de que no iba a tener consulta. La persona que me ha llamado me ha explicado que no tenían obligación de comunicarlo, pero que estaban procurando avisar", contaba. "He venido igualmente porque tenía que pedir el justificante para el trabajo. Para mí es una faena, con toda la logística que implica venir desde Ituren, salir del trabajo, etc. Pero sobre todo me preocupa que no sé cuándo podrán hacerle la revisión. Le quitaron la escayola el 9 de diciembre y me dijeron que a las cuatro semanas habría revisión, pero han pasado casi dos meses ya. Le he preguntado a la enfermera que me ha atendido y me ha dicho que hasta que no se solucione el problema, no podían saber cuándo nos iban a volver a citar", lamentaba.

DESDE LA RIBERA

"Nos vamos contentos, porque no hemos los ciento y pico kilómetros en balde", admitía José Ángel Pérez Hueso, acompañado de su mujer. "Venimos de la Ribera para que nos vieran en Neurología". Otra usuaria, a la que también atendido, se mostraba solidaria con las reivindicaciones de los médicos. "Tal y como están establecidos los servicios mínimos, es imposible que se note. Me parece injusto", aseguraba.

Otra persona, madre de un bebé, admitía que había venido tranquila pese a la huelga. "Leí que si nos hubiese afectado, nos habrían avisado".