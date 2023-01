Trabajadores del transporte sanitario en Navarra exigen la creación de una empresa pública esta legislatura

Representantes sindicales de los trabajadores del transporte sanitario en Navarra de UGT, CCOO, ELA y Solidari han exigido que el Gobierno Foral cumpla con el acuerdo programático y cree en el presente 2023 una empresa pública que gestione este servicio ante la precariedad e incertidumbre del servicio.

Pérez ha denunciado la “falta de un modelo para el transporte sanitario”, que en la actualidad está basado en la “cesión y gestión y explotación a empresas contratadas por la Administración” propiciando que “grandes grupos de capital riesgo obtenga concursos públicos con la única intención de llenar sus arcas a costa del servicio y los trabajadores”.

Navarra, ha defendido, “necesita un proyecto serio” de “continuidad" que invierta en materiales, vehículos, instalaciones, formación continuada de profesionales y desarrollo por lo que ha solicitado a los grupos que “insten al Gobierno de Navarra a que cumpla sus compromisos de creación e implantación de una empresa púbica de transporte sanitario en la presente legislatura”.

El transporte sanitario, ha expuesto, se encuentra en la actualidad gestionado por “empresas en enriquecimiento injusto desde hace 6 años con planes de gestión más que agotados y una situación de provisionalidad que hace que sea imposible que el sector avance hacia unos estándares de calidad mínimos”.

Cuentan con “una flota envejecida con miles de kilómetros” que “no se adapta a las necesidades actuales” con más del 70% de los vehículos con más de 7 años, algo que no se soluciona puesto que “ante al falta de perspectivas de futuro las empresas han optado por no invertir en vehículos y equipos nuevos” y apuestan por la segunda mano.

El representante de UGT, que ha asegurado que el sector “se siente abandonado y engañado”, ha defendido que esto debe hacerse concibiendo el transporte sanitario “sin diferenciar el transporte de emergencia del programado” por las enormes sinergias existentes entre ambos.

El acuerdo programático del actual Gobierno, ha recordado, incluía el compromiso de creación de una empresa pública que gestionara el servicio urgente y programado y en el acuerdo presupuestario para el 2022 se pacto su creación para ese año y su implantación en el año 2023 pero “ni se ha creado la empresa pública ni se ha dado una posible fecha de creación”.

Ha hecho mención también a la mesa de trabajo creada en 2016 sobre este asunto y que finalizó con unas conclusiones aprobadas con un amplio consenso que quedaron sin aplicación.

En referencia a la internalización del servicio planteada en la pasada legislatura ha subrayado que “en aquel momento lo que se planteaban eran unos despidos en diferido” mientras que “la empresa pública garantiza las actuales plantillas y el servicio” siendo “un paso hacia la internalización con garantías”.

Desde el PSN ha manifestado que no entienden el “alargamiento” de este asunto y “que no se haya implementado el transporte público en esta legislatura”, lo que está derivando en un “empeoramiento de los vehículos, la calidad y las condiciones laborales” porque ante la perspectiva de que no se les volverá a licitar las empresas “tienen más libertad”.