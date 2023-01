El patrimonio de los parlamentarios será público

Hay un consenso político en el Legislativo navarro y una iniciativa concreta para que a partir de la próxima legislatura el patrimonio de los parlamentarios sea público. Una medida que desde hace 10 años varios grupos manifestaban su intención de poner en marcha, pero que no materializaban. Desde diciembre de 2012 se aplica a los miembros del Ejecutivo y sus altos cargos.

Este cambio se quiere incluir en la reforma del reglamento o norma interna de la Cámara en la que llevan trabajando los parlamentarios desde marzo de 2021 y que cuenta ya con un texto base. Las modificaciones del reglamento se recogerán en un proyecto de ley que la Cámara debatirá y que debe aprobar por mayoría absoluta. Los cambios entrarán en vigor con el Parlamento que se constituirá tras las elecciones del 28 de mayo.

EN QUÉ CONSISTE LA MEDIDA

La Cámara plantea dar carácter público al Registro de Intereses en el que los parlamentarios deben declarar sus bienes y actividades, requisito imprescindible para poder formar parte de la Cámara. La declaración se daría a conocer en la web del Parlamento en las condiciones que establezca la próxima Mesa que dirigirá el Legislativo. Cuando pasen dos años desde que un parlamentario deje de serlo las declaraciones deberán ser destruidas.

El texto base con esta y el resto de las posibles modificaciones del reglamento fue aprobado ayer por PSN, Geroa Bai, Bildu y Podemos, con la abstención de Navarra Suma, partidaria de que se hubiesen incluido otros cambios como el contenido del pacto de estado contra el transfuguismo. Izquierda-Ezkerra, único que votó en contra, ya expresó la semana pasada que todo cambio en esta norma se debería aprobar por unanimidad y reclamó “respeto” a las minorías. En la propuesta hay cambios que afectan a los que no logren los 3 escaños necesarios para tener grupo.

PROPUESTA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO O NORMA INTERNA DEL PARLAMENTO

​Los ciudadanos podrán preguntar al Gobierno

El Parlamento quiere abrir la posibilidad de que los ciudadanos presenten preguntas al Gobierno o planteen mociones (un texto reclamando una actuación concreta) que se debatirían en el pleno del Parlamento. No lo harían directamente, sino que deberán ser asumidas por un parlamentario que cuando defienda la propuesta, que no podrá modificar, deberá hacer constar quién la ha planteado. En cada pleno habría cuatro preguntas o mociones de iniciativa privada como máximo. Además, podrán plantear declaraciones institucionales. Así se recoge en la propuesta de reforma del reglamento.

​Medida para evitar lo que le pasó a Podemos

La propuesta para modificar el reglamento plantea que cuando la mayoría de los parlamentarios de un grupo abandonen el partido que presentó la candidatura electoral o sean expulsados de este, serán los parlamentarios que permanezcan en esa formación política los que integrarán el grupo parlamentario “a todos los efectos”. Se pretende evitar lo ocurrido en la pasada legislatura, cuando 4 de los 7 parlamentarios de Podemos fueron expulsados o abandonaron este partido, pero permanecieron en el grupo parlamentarios y tomaron las riendas del mismo, lo que originó una situación inédita en la Cámara.

​No tendrán los mismos derechos que un grupo

La propuesta que debatirá el Parlamento quiere suprimir lo que ha ocurrido hasta ahora con los que no alcanzaban la cifra mínima de 3 parlamentarios para tener grupo, y es que con 2 parlamentarios formaban una agrupación y se les daba los mismos derechos en intervenciones, medios y dinero que a los grupos. A partir de ahora se plantean algunos cambios. Las agrupaciones se podrán seguir constituyendo y formarán el grupo mixto, pero todos los integrantes de este tendrán en total el tiempo de intervención de un grupo y se lo distribuirán en función del número de miembros que tengan.