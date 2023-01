Guía de vacunación en Navarra: dosis de recuerdo, al menos 5 meses desde la anterior

Las vacunas proporcionan protección frente a la enfermedad grave por covid-19, la hospitalización y el fallecimiento. Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan su administración tanto para una primera vacunación (dos dosis) como las dosis de recuerdo. Según Salud Pública, entre febrero de 2020 y septiembre de 2021 (20 meses) se confirmaron más de 87.000 casos, casi 6.300 ingresos y 1.250 fallecidos. Por contra, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, con 209.000 casos hubo casi la tercer aparte de ingresos y muertes (2.300 y 475). Un descenso que se achaca a las vacunas. María Arbona, jefa de la sección de Cuidados Asistenciales de Atención Primaria del SNS, afirma que las infecciones, aunque hayan sido varias, “no evitan la administración de las dosis sino que las posponen”. Ahora hay que tener presente el tiempo entre dosis más que su número. Al menos, hay que esperar cinco meses entre pinchazos, afirma.

¿Cuál es la recomendación actual sobre la vacunación?

La recomendación es administrar una dosis de recuerdo frente a la covid-19 a la población mayor de 60 años, residentes en centros sociosanitarios, profesionales de estos centros y sanitarios y vulnerables. Desde mediados de diciembre se amplió la posibilidad de recibir una dosis de recuerdo a menores de 60 años sin riesgo.

¿Dosis de recuerdo o ‘cuarta dosis’ de vacuna?

Las autoridades hablan de dosis de recuerdo. En este momento la casuística es muy grande. Para algunas personas puede ser su tercer pinchazo tras completar la primovacunación (dos dosis) para otras el cuarto y en grupos de muy alto riesgo puede ser la quinta dosis.

¿Qué pasa si no se ha puesto la primera dosis de recuerdo?

Nada. La vacuna es la misma. Ahora no hay que fijarse en eso sino en reforzar la inmunidad. Según el Ministerio, los datos disponibles de las nuevas vacunas, autorizadas para su utilización como dosis de recuerdo, indican que pueden potenciar y ampliar la respuesta inmune y, por consiguiente, la protección frente a todas las manifestaciones de la enfermedad.

¿Cuánto tiempo debe pasar desde última la dosis recibida?

La dosis de recuerdo se pone cuando han pasado al menos 5 meses desde la última dosis administrada. Se puede poner con independencia del número de dosis recibidas hasta ahora, siempre que no excedan las indicadas por el Ministerio (en el caso del grupo 7- pacientes de muy alto riesgo- llegan a ser cinco).

¿Y si ya se ha pasado covid?

La infección no es una contraindicación para la dosis de refuerzo. Sin embargo, se aconseja que hayan pasado cinco meses, desde el diagnóstico de la infección hasta poner la nueva dosis. En mayores de 80 años, residentes en centros de mayores y personas con alto grado de inmunosupresión (grupo 7) el periodo es de tres meses.

¿Y si alguna persona no sabe si ha pasado covid?

Los sanitarios trabajan con diagnósticos, no con sospechas. Si no hay constancia de infección con una prueba diagnóstica (test de antígeno o PCR) no se tiene en cuenta. Es importante registrar los positivos, sobre todo cuando se hacen el domicilio, en la carpeta personal de salud o a través de comunicación con el centro de salud.

¿Es importante la edad?

Sí. Los responsables de vacunación recuerdan que en población general se ha autorizado una dosis de recuerdo hasta los 17 años. Desde los 18 años y en adelante la autorización es para recibir hasta dos dosis de recuerdo.

¿Qué vacunas se están administrando ahora?

Se trata de vacunas de ARNm bivalentes frente a la cepa original y la variante BA.1 (de Pfizer y Moderna) y frente a la cepa original y la variante BA.4-BA.5, que protegen para estas variantes y las que circularon con anterioridad. En Navarra se está administrando mayoritariamente la vacuna de Pfizer.

¿Y si las anteriores dosis recibidas son de Moderna, Janssen o AstraZeneca?

No ocurre nada. Según indican, son completamente compatibles.

¿Estas nuevas vacunas tienen otros efectos secundarios?



Hasta el momento las autoridades sanitarias no han recibido notificaciones de otros efectos secundarios que puedan ser llamativos y distintos a los habituales: hinchazón en la zona del pinchazo, dolor de cabeza y articulaciones, etc.

¿Se puede iniciar ahora el proceso de vacunación?

Sí. Puede hacerlo. Se le administrará una dosis y tras 21 días la segunda dosis.

¿Tras la gripe se puede recibir la dosis de recuerdo de la covid?

Sí. La gripe tiene su propia vacuna y durante la campaña para mayores se han administrado a la vez, gripe y covid. Si no se ponen al mismo tiempo, se aconseja esperar al menos una semana. En caso se haber pasado gripe, la recomendación es esperar a estar restablecido y no tener fiebre.

Tras pasar covid y vacunarse, ¿para qué un refuerzo?

Según las autoridades sanitarias, en este caso hay inmunidad híbrida (por vacunación y por inmunidad natural). Las personas que han tenido una infección por coronavirus se pueden beneficiar de la vacunación, ya que se ha observado que la respuesta inmunológica en futuras exposiciones al SARSCoV-2 es “más robusta” y también más amplia comparada con la que se alcanza en personas que han recibido vacuna o que solo han pasado la infección, y con mejor protección frente a nuevas variantes y subvariantes.

¿Se puede recibir la vacuna si se toma alguna medicación como el sintrom?

Sí. En ese caso concreto únicamente hay que vigilar el sangrado. De todas formas, el personal de Enfermería que administra la vacuna puede responder a las preguntas particulares sobre medicación.

¿Dónde se recibe la dosis de recuerdo de la covid-19?

En los centros de salud de toda Navarra.

¿Cómo se coge cita?

Por internet, a través de la Carpeta Personal de Salud, o poniéndose en contacto con el centro de salud de cada ciudadano. Cada centro tiene su propio operativo, sobre día y horarios, para administrar las vacunas.