Se disparan las personas sin hogar que recurren a Cáritas, una de cada tres menor de 25 años

Cáritas en la calle Olite recibe cada día alrededor de 75 personas. Es un espacio “de baja exigencia” donde se cubren las necesidades básicas de estas personas, “las más rotas de la sociedad”. Allí se les ofrece un techo para cobijarse del frío o del calor, una ducha, un café, acceso a un ordenador o a la prensa. Está prohibido el consumo de sustancias, “pero si llegan habiendo consumido y no montan un escándalo, también se les deja pasar”. A lo largo de este año han pasado por allí 459 personas distintas, un 53% más que en 2021 y el doble que en 2019. La entidad, que este jueves por la mañana ofreció una rueda de prensa para hacer balance del año, no oculta su preocupación ante las cifras, que considera “muy significativas” en global, y tanto más cuando se analiza el perfil de estas personas. El centro de día para personas sin hogar que tienerecibe cada día alrededor de 75 personas. Es un espacio “de baja exigencia” donde se cubren las necesidades básicas de estas personas, “las más rotas de la sociedad”. Allí se les ofrece un techo para cobijarse del frío o del calor, una ducha, un café, acceso a un ordenador o a la prensa. Está prohibido el consumo de sustancias, “pero si llegan habiendo consumido y no montan un escándalo, también se les deja pasar”. A lo largo de este año han pasado por allí. La entidad, que este jueves por la mañana ofreció una rueda de prensa para hacer balance del año, no oculta su preocupación ante las cifras, que considera “muy significativas” en global, y tanto más cuando se analiza el perfil de estas personas.

El 35% no tiene ningún tipo de ingreso, principalmente por no reunir los requisitos para solicitar la Renta Garantizada. También el 35% son personas menores de 25 años. En este grupo de jóvenes, pueden distinguirse dos grupos. Por un lado, un 20% de origen español, entre los que destacan los que han pasado por un centro de menores que tienen que abandonar cuando cumplen 18 años. “Son personas que provienen de familias rotas”. También detectan, aunque “con más reservas”, algunos casos de “jóvenes adoptados que no se han integrado”. “Nosotros trasladamos nuestras impresiones, no tenemos estudios concretos”, matizó Ángel Iriarte, director de la entidad.

El segundo grupo lo conforman los procedentes de otros países, la mitad de origen africano, la mayoría del Magreb. “Estamos observando un fenómeno nuevo, y es que muchos de ellos llegan desde otros países europeos, como Italia, Francia, Alemania. Puede tener que ver con las posibilidades de obtener o no los papeles”, sopesó Iriarte, “pero nunca no tenemos plena seguridad”.

Caritas asegura que contempla “desbordada”, que estos “jóvenes se han acostumbrado a vivir en la calle”. “O bien dan una patada a una puerta o no les queda otra alternativa. Y vivir mucho tiempo en la calle cada vez aleja más la posibilidad de reincorporarse con cierta normalidad a la sociedad”, abundó Iriarte.

Ante esta situación, la organización pidió este jueves a las instituciones “que aborden el problema”, “que le echen una mirada técnica” y que pongan en marcha los recursos necesarios. “Uno, evidente, es la vivienda y otro es el empleo. Pedimos formación, pero formación para el trabajo. Estudiemos qué puestos de trabajo van a hacer falta en los próximos 15 años. No podemos seguir haciendo cursos de carretillero”. También pidió más agilidad a la hora de tramitar “permisos y papeles”. “Nos está llegando gente formada, pero los tenemos cuatro años esperando para convalidar unos estudios mientras les pagamos la Renta Garantizada”, cuestionó Iriarte.

13.000 beneficiarios

En términos más globales, 2022 ha sido en Cáritas un año de incremento en las atenciones. “No hemos recuperado todavía el 20% que nos hizo perder la pandemia, pero estamos en camino”, apuntó el director. En ese sentido, el total de personas atendidas ha sido de 5.404, lo que supone un incremento del 14,18% respecto al año anterior. Los beneficiarios totales ascienden a 13.202, “prácticamente un 20%”.

Detectan que se ha “disparado” el número de personas que recurren a ellos por primera vez, un total de 1.558, lo que supone una subida del 56% relacionada con el 41% de más atenciones que han hecho en el servicio de inmigración. “Esto se debe a la apertura de fronteras después de la pandemia y también a que tuvimos cerrado nuestro servicio durante bastantes meses, por aquel lío (con la Administración)”, recordó.

La clase media y la inflación

El aumento del coste de la vida derivado de la inflación está “afectando terriblemente a quienes están débiles económicamente”. “Y no pensemos solo en las personas excluidas”, matizó Iriarte. “¿Cuántas personas mayores no tienen que decidir si comer o encender la estufa?”, lanzó al aire. “Tenemos un problema terrible con muchísima gente, aunque en la calle veamos luces de Navidad y los comercios de llenos”. A la entidad le preocupan “la clase media”, que está viviendo “desprotegida” una crisis detrás de otra. Y la solución, creen, pasa por que “las personas mejoren sus condiciones de vida de la mano de un empleo digno”.

Problemas cronificados

Por otro lado, cree Caritas que hay “diversos factores que están influyendo para cronificar, o al menos dificultar más todavía si cabe, la reversión de los procesos de exclusión”. Entre ellos, destaca “la imposibilidad del acceso a una vivienda digna; los problemas de salud relacionados con la situación de sin hogar; y la falta de acceso normalizado a una cobertura sanitaria”.

También puso el foco en la falta de cobertura a la salud mental de los sistemas públicos, una carencia que afecta con más fuerza “a los más vulnerables”. “Vivir en la precariedad provoca sentimientos de culpa y desesperanza”. Por ello, creen imprescindibles “herramientas y estrategias urgentes para afrontar los problemas de salud mental”.

Campaña de Navidad

Este año, el eslogan de la campaña de Navidad de Cáritas es 'Tú eres el motivo'. "Nos invita a recordar a la sociedad que nuestro motivo, el de Cáritas, es el amor por los demás, en especial por aquellas personas más frágiles y vulnerables". Además, recordaron que su labor sólo es posible gracias sus socios, donantes y a las 753 personas voluntarias con las que cuentan.