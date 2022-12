Preocupa en algunos cargos locales de acudir en solitario a las elecciones al y a los ayuntamientos. Temen que pueda implicar la pérdida de alcaldías. Es una inquietud que sobre todo tienen en municipios de la Ribera. Desde la dirección del partido reconocen que en el paso dado hay un riesgo, pero sostienen que por ir solos no van a perder ninguna alcaldía relevante. en algunos cargos locales de UPN la decisión impulsada por su ejecutiva deal Parlamento . Temen que pueda implicar la pérdida de alcaldías. Es una inquietud que sobre todo tienen en municipios de la Ribera. Desde la dirección del partido reconocen que en el paso dado hay un riesgo, pero sostienen que por ir solos no van a perder ninguna alcaldía relevante.

dependerá también de la estrategia de pactos del , que fue clave para que UPN con Pamplona, Valle de Egüés, Barañáin, Burlada o Estella, porque fue la lista más votada y los socialistas se votaron a sí mismos. En Estella Bildu y Geroa Bai desbancaron a NA+ con una moción de censura gracias dos concejales tránsfugas del PSN. El gobierno municipal de muchas localidadestambién de la PSN , que fue clave para que UPN con Navarra Suma (NA+) lograra la alcaldía de, porque fue la lista más votada y los socialistas se votaron a sí mismos. En Estella Bildu y Geroa Bai desbancaron a NA+ con una moción de censura gracias dos concejales tránsfugas del PSN.

El presidente de UPN, Javier Esparza, opina que va a haber un cambio y el PSN llevará en 2023 a los ayuntamientos los pactos que ha mantenido con Bildu esta legislatura en el Gobierno y el Parlamento. En ese caso, UPN necesitaría sumar por sí solo o con otras fuerzas mayoría absoluta.

LA RIBERA: LA SITUACIÓN DE TUDELA O DE CINTRUÉNIGO

En la Ribera, NA+ tiene la alcaldía en 10 Ayuntamientos y en algunos de ellos la alcanzó por apenas un puñado de votos. Eso genera la duda de si al ir UPN en solitario podrá perder el gobierno en algunas localidades, teniendo en cuenta que es previsible que el PP presente listas como hizo en 2015. Entonces concurrió en 11 municipios y logró 4 concejales (2 en Tudela, 1 en Ribaforada y 1 en Cabanillas). La preocupación ahora se centra en si las previsibles candidaturas de los populares implicarán una división del voto que haga que se pierda el mando en algunos consistorios.

Un ejemplo es Tudela, donde, contra todo pronóstico, NA+logró la mayoría absoluta en 2019 con 11 de los 21 concejales y 7.765 votos, frente a los 7.383 que recibieron Izquierda Ezkerra (4.783) y PSN (2.531). Además, se presentaron otras listas que no lograron representación y que podrían haber entrado en posibles pactos como Podemos (569), Geroa Bai (184), CUP (447), Vox (398) o Vecinos por Tudela (415).

Frente a la división del centro derecha, todo parece indicar que en mayo de 2023 habrá una candidatura conjunta entre lo que ahora conforma Izquierda-Ezkerra (Batzarre e IU), Podemos y un colectivo de independientes encabezado por Eneko Larrarte, ex alcalde de Tudela por I-E y posible cabeza de lista. Esa coalición contaría con toda probabilidad con el apoyo del PSN, lo que puede complicar la reelección de Alejandro Toquero como alcalde, ya que es casi seguro que el PP (ahora tiene 2 concejales en NA+) y Ciudadanos (1) presenten sus candidaturas.

Pero también hay otros casos, como el de Cintruénigo. En 2015, UPN no alcanzó la mayoría absoluta, muy probablemente por los casi 100 votos que recibió el PP, que no logró representación y, por tanto, se perdieron. Los regionalistas obtuvieron 6 ediles por 5 del PSN, 1 de ICC y 1 de APC, pero no hubo acuerdo entre estas fuerzas de izquierdas y UPN tomó la alcaldía como lista más votada. Fuentes consultadas señalaron que a UPN sólo le faltaron entre 20 y 40 votos para el séptimo concejal y la mayoría absoluta. En 2019, NA+ sí alcanzó el control del pleno con 7 ediles, frente a los 5 de PSN y 1 de APC, gracias a apenas 50 votos más que los partidos de izquierdas. Todo apunta a que el PP se presentará en las municipales, sobre todo teniendo en cuenta que su líder en Navarra, Javier García, es de Cintruénigo.

En Cascante pasó lo mismo. En 2015 el PP presentó candidatura y sacó 37 votos, lo que pudo provocar que UPN no lograra el sexto concejal que le hubiera dado la mayoría absoluta (se quedó a poco más de 20 votos). Sin embargo, PSN (5 ediles) y CIC (1) no alcanzaron un acuerdo y UPN logró la alcaldía como lista más votada. Las cosas cambiaron en 2019 con NA+, ya que alcanzó una mayoría absoluta cómoda con 7 concejales, frente a los 3 de PSN y 1 de CIC.

Hay más casos en la Ribera en los que la alcaldía se decidió por pocos votos en favor de NA+ como Ablitas (773 NA+ frente a 648 del PSN); Cadreita (658 por 545); Fustiñana (716 por 642); o Monteagudo (388 por 358).

DOS POSICIONES EN LA RIBERA ANTE LA DECISIÓN

Cargos de UPN en la Ribera consultados por este periódico confirmaron su preocupación y, aunque reconocieron que es más complicado que el PP pueda montar candidaturas en localidades pequeñas, ven peligrar las alcaldías de Tudela y Cintruénigo, pero también de otros municipios donde el gobierno municipal se decidió por pocos votos.

Además, añadieron que la situación se complicaría aún más si los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero llegan a un acuerdo con el PP porque, recalcaron, “los dos tienen mucho tirón en esta zona, sobre todo Sergio”. “Cualquier voto que se pierda puede dejarnos sin un concejal que puede ser clave para la alcaldía”, añadieron.

En cambio, también hay alcaldes de la zona que opinan, aunque reconociendo que ir en solitario puede seguramente suponer perder alcaldías, que es momento de dar un giro a la estrategia de UPN y abrirse a posibles pactos con formaciones como el PSN o Geroa Bai, ya que lo ven como la única forma de volver a gobernar en Navarra.

COMARCA DE PAMPLONA: NOÁIN O BERRIOPLANO

En la comarca de Pamplona está el caso de Noáin, donde NA+ consiguió mayoría absoluta en esta legislatura, cuando en 2015 UPN se quedó a pocos votos de alcanzarlay el PP no logró los votos suficientes para tener concejales.

En Berrioplano, NA+ tiene la alcaldía porque fue la lista más votada. UPN podría perderla si se presenta otra candidatura de centro derecha. NA+ obtuvo 3 concejales, al igual que EH Bildu, pero con 172 votos más que este.