“Uno de cada tres coches viejos no se lleva a pasar la ITV”

¿Sigue habiendo dificultad para encontrar coches con pocos años para su venta?

La dificultad persiste debido a que continúa habiendo problemas para fabricar coches nuevos por la escasez de microchips. Las marcas están haciendo menos esfuerzos comerciales para vender a grandes flotas como las alquiladoras, que son los que proveen buena parte de los coches de ocasión con pocos años. Este tipo de empresa lleva varios años con problemas para adquirir coches nuevos y, consecuentemente, tampoco pueden retornarlos para su venta en el mercado de ocasión como era tradicional.

¿Se ha notado alguna mejoría en los últimos meses?

Sigue todo igual. Mientras haya escasez de vehículo nuevo para vender, va a haber escasez de seminuevo. Lo único que se salva un poco son los coches de renting, pero esta modalidad de venta flexible no proporciona un volumen de coches seminuevos tan elevado como las alquiladoras.

¿Hay previsiones de los fabricantes para una normalización?

Las marcas dicen que se está recuperando poco a poco la normalidad, pero todo depende mucho de cómo evolucione el contexto internacional como la guerra de Ucrania o alguna otra crisis como China con Taiwán. Todavía hay demasiadas incógnitas. Ahora se dice que el mercado se va a recuperar para el año que viene, pero también se dijo que iba a pasar el otoño del año pasado, el comienzo de este y, después, también tras el verano.

¿Y qué dicen los números?

Los datos no mienten. La venta de coches con menos de un año de antigüedad han bajado un 17,2%, también porque los concesionarios ya no automatriculamos coches para llegar a objetivos o como coches de gerencia. El de uno a dos años, proveniente de grandes flotas, ha caído un 33% y el de tres a cinco años, también de grandes flotas, ha descendido un 5,8%. Hablo del mercado profesional, no de los particulares.

Hay un 40% de coches con más de 15 años circulando por Navarra. ¿Le preocupa?

El envejecimiento del parque automovilístico contribuye a que cada vez haya coches más contaminantes e inseguros. Estamos yendo en sentido contrario a lo que se pretende desde Europa para avanzar hacia una movilidad más sostenible y respetuosa con el medioambiente.

¿Los coches viejos tienen que ser necesariamente más inseguros?

Tenemos comprobado que un tercio de los coches viejos no los llevan a pasar la ITV porque sus propietarios no quieren gastar en repararlos. Y siguen circulando. Muchas veces cuesta más arreglarlos que lo que valen. Cada vez hay más coches con fallos graves por las calles y eso es un problema serio para todos.