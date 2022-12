El parque automovilístico de Navarra sigue envejeciendo: el 40% tiene más de 15 años

El parque automovilístico en Navarra está cada vez más envejecido, un fenómeno que va a ir a más en los próximos años debido al descenso en las ventas de coches nuevos y seminuevos. Según los datos de la consultora Solera, por la Comunidad foral circulan 173.000 vehículos con más de 15 años de antigüedad, una cifra que representa el 40% del total de turismos, camiones, autobuses, motos y ciclomotores. Resulta aún más preocupante que su número haya aumentado nada menos que un 34,1% en los últimos cinco años, ya que en 2017 se contabilizaban 129.000 vehículos con más de década y media de vida. Esa tasa es casi siete veces mayor que el aumento del parque en ese mismo periodo en Navarra, que experimentó un alza del 5,2% al pasar de 413.273 unidades en 2017 a 434.648 en 2021, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Si siguen así las cosas, Solera calcula que los vehículos con más de quince años representarán el 43% del parque móvil en Navarra para 2025, mientras que los de menos de cinco años serán la mitad. Aunque es cierto que en la actualidad hay más coches con menos de un quinquenio que en 2017, con una subida del 30% desde los alrededor de 80.000 a más de 104.000 en 2021, ha sido insuficiente para compensar el descenso de turismos de seis a diez años, que han caído un 15,1%, y de once a quince años de antigüedad, con una bajada del 25,4%. Llama la atención que no encaja la disminución de coches con antigüedades de once a quince años (-31.000) con el aumento de los de más de quince (+44.000). En teoría debería ser una cifra parecida, con alguna variación debido a los traspasos con otras zonas de España, pero hay un desfase de unos 13.000 coches más a favor de los más veteranos. La diferencia solo podría explicarse por un aumento en las compras de coches viejos procedentes de otras regiones.

Según los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, más conocida como Ganvam, y la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), los concesionarios y compraventas profesionales cada vez encuentran más dificultades para adquirir coches con pocos años. Ello tiene mucho que ver con las malas ventas de coches nuevos de años anteriores y, sobre todo, con la escasa demanda de las alquiladoras desde 2020, primero afectadas por las restricciones de la movilidad y luego por la escasez de componentes. Precisamente las alquiladoras han sido desde siempre una de las principales fuentes de coches con pocos años de vida para destinarlos a ser comercializados como vehículos de ocasión.

POCA OFERTA DE USADO JOVEN

Ganvam y Faconauto informan de que las operaciones con usados de menos de un año de antigüedad se desplomaron un 28,1% en septiembre y acumulan una bajada de casi el 11% en lo que va de año. La falta de existencias ha empujado a rascar cada vez más el fondo del barril para encontrar vehículos que vender, lo que ha llevado a que la oferta de coches viejos haya aumentado claramente. “Las matriculaciones de vehículos nuevos siguen bajo mínimos y no se genera stock suficiente para atender la demanda de los coches de ocasión más solicitados, que son los de cero a cinco años”, reconoce Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.

A pesar de los esfuerzos por encontrar coches usados para vender, las existencias están limitando el negocio. Así, el mercado de ocasión cayó un 21% en Navarra en septiembre, con respecto al mismo periodo de 2021, hasta situarse en 2.289 unidades. En lo que va de año, se acumula un descenso del 9,7%, con un total de 20.770 transferencias.