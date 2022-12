Xabier Sanz. Habla de su padre Javier, dueño hasta hace dos años —cuando le tomó el relevo su hijo por jubilación— de la Carnicería Javier Sanz. Antes tenían dos locales, el de Iturrama (que sigue abierto) y otro en "Mi padre es el empresario más maravilloso del mundo, es como un héroe, un ídolo. Todo el mundo le saludaba y hablaba bien de él en la tienda”, recuerda. Habla de su padre, dueño hasta hace dos años —cuando le tomó el relevo su hijo por jubilación— de la. Antes tenían dos locales, el de(que sigue abierto) y otro en San Juan , que ya cerró.

“Nosotros tenemos clientes de hace 25 o 30 años y conocemos toda su vida, al final lo sabes todo. Intentamos dar un trato cercano, que sea una familia grande”, explica Sanz. Este ingeniero convertido en carnicero ha notado cambios en los hábitos de compra. “Antes se compraba para toda la familia y por si acaso. Ahora la gente consume mucho menos. Antes se consumía más de lo necesario y ahora roza lo necesario”, opina.

Continúa: “Veo lógico que, por nuestras rutinas, haya personas que han pasado a comprar en grandes superficies. Pero si por alguna casualidad vienen a parar aquí, o a cualquier otro pequeño comercio, ven que la calidad es superior y que el desembolso no es mucho mayor. Entonces acaban volviendo a comprar en los barrios”, apunta Sanz.

Desea que las personas “no dejen de comprar aquí”, que sigan existiendo quienes buscan calidad y compran en “carnicerías, pescaderías o fruterías”. En el futuro augura un crecimiento de la compra online y el “tráemelo a casa”, por eso Carnicería Javier Sanz tiene disponible una página web y redes sociales para dicho cometido.

“Como navarro que he sido, soy y seré yo notaba que fuera de Navarra todo lo demás era, no peor, diferente. No había otra cosa mejor”, dice Sanz. Pero matiza: “En estos momentos con la globalización se nota que todo es un mismo territorio y que todo tiene sus posibilidades. En el futuro... vete a saber, yo espero que Navarra siga siendo un referente en todo. En el sector que me toca, en la carne, es y en principio seguirá siendo un referente de calidad”.