Los hogares navarros desperdician 48.000 toneladas de comida al año

“Uno de cada tres alimentos termina en la basura”, afirmó este miércoles la consejera de Desarrollo Rural, campaña de sensibilización enmarcada en una agenda que el Gobierno de Navarra aprobó este miércoles para reducir el desperdicio alimentario en el periodo 2023-2027. , afirmó este miércoles la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez . Lo mismo se podía leer en letras grandes impresas en un hinchable que simulaba una bolsa de basura gigante de color negro. La frase se corresponde a unaenmarcada en unaagenda que el Gobierno de Navarra aprobó este miércoles paraen elperiodo 2023-2027.

¿Y cuánto desperdicio alimentario hay en Navarra? 115.000 toneladas al año, de los que un 42% proceden de los hogares (48.000 tonelada) y un 58% (67.000 toneladas) a lo largo de la cadena de producción y suministro. El dato procede del Ministerio de Agricultura y corresponde al ejercicio 2021, según contó el jefe del servicio de residuos que acompañó a la titular agraria, Raúl Salanueva.

El objetivo en los seis años de vigencia de la citada agenda es reducir en un 50% los residuos alimentarios per cápita en el plano de la venta minorista y de los consumidores para 2030 respecto a 2020, así como reducir en un 20% los residuos alimentarios a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030 respecto a 2020. “Reducirlo es un reto medioambiental, ético y social y económico”, valoró.

“UN DATO QUE ASUSTA ”

La consejera avanzó que su departamento, en colaboración con la sociedad pública GAN-NIK (Gestión Ambiental de Navarra) han puesto en marcha una campaña bajo el lema ‘No planificar la compra nos pasa factura’, en la que apela a los consumidores a pensar bien qué compran para que la comida no acabe en la basura.

Preguntada si no cree que, igual que hará ella en su hogar, las familias miran al milímetro en este momento cada euro que gastan como para tirar uno de cada tres alimentos, la consejera respondió: “En mi casa no los tiramos porque tenemos gallinas, caballos, tenemos orgánico.... Hay una cosa muy clara: No somos conscientes de los datos que ponemos hoy en marcha. 115.000 toneladas terminan en la basura y el 42% procede de los hogares es un dato que asusta y nos tiene que llamar la atención. Estoy convencida que eso se está produciendo en nuestros hogares. Uno de los objetivos de la campaña es el conocimiento y la sensibilidad”.

FRUTAS Y VERDURAS, SOBRE TODO

Según la consejera lo principales alimentos que se desperdician son las frutas, los vegetales y las hortalizas. “No es que compremos para tirarlo. El problema es que se estropea en nuestros domicilios. Por eso, es tan importante al hacer la compra tener unos buenos hábitos”, indicó la consejera. “Los datos están ahí. No nos los inventamos”.

Cuestionado cómo se mide el desperdicio alimentario, la consejera señaló que la propia agenda aprobada por el Gobierno de Navarra define y caracteriza qué se debe entender exactamente por desperdicio alimentario. “Una de las áreas de trabajo en estos seis años es contribuir a la claridad de esos datos, utilizar las mismas métricas a nivel nacional e internacional, para conocer los eslabones de la cadena donde más desperdicio se produce y cuáles son las causas”.

APUNTE

​Hay una consejera en mi frigo

Menos mal que está el Gobierno para llevarnos de la mano y ponernos tiritas cuando nos caigamos. Torpes de nosotros. Digo más: ¡incluso insensatos! De no ser por el Ejecutivo foral y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a la cabeza, los ciudadanos navarros no se habrían enterado de que, con la inflación galopante, con los precios sin cesar de escalar, con los sueldos cada vez más incapaces de abarcar lo que antes les resultaba asumible, eso de desperdiciar alimentos está fatal. Cerca de 75.000 euros públicos ha gastado el departamento de Itziar Gómez en una campaña para recordárnoslo, ya que al parecer nuestros bolsillos deben de haberse entregado a una embriaguez de vida loca. ‘No planificar la compra nos pasa factura’ es el lema. Miras al carro de la compra y te preguntas: ¿cómo se planifica el vacío?

Marcos Sánchez