Una ciudadana pregunta a Itziar Gómez: “¿Cuánto se ha gastado en todo esto?”

La calle no es fácil para los políticos en estos tiempos de economías domésticas ahogadas por la inflación. Lo comprobó la consejera de Desarrollo Rural, pidió a los ciudadanos que planifiquen la compra para evitar desperdicios en una campaña de sensibilización para evitar que la comida acabe en la basura. . Lo comprobó la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez en la plaza del Baluarte. Se colocó delante de un hinchable con forma de bolsa gigante de basura (8 metros de alto) y, ante un atril con micrófono,

Su discurso atrajo la atención de ciudadanos que paseaban por tan céntrico lugar. Una señora planteó en voz alta si podía preguntar o el acto era únicamente para periodistas.

- No, no, para el público en general. Es una campaña de concienciación para todos los navarros y las navarras. ¡Dígame!, contestó una sonriente Gómez.

- Quiero saber si lo que estoy viendo es plástico (en alusión a la bolsa gigante). Y quiero saber también cuánto ha costado todo esto, apuntó la espontánea.

- Estamos utilizando un material reutilizable. Por esa parte, se puede quedar tranquila.

- ¿Cuánto cuesta todo esto?, insistió la señora.

- No lo veo como un gasto, sino como inversión. Es una campaña para la sensibilización de lo que podemos hacer cada uno en nuestra casa, respondió una Gómez ya menos sonriente.

- ¿Me podría decir de qué material se trata?, replicó la señora. En ese momento, una representante de la empresa que ha diseñado la bolsa gigante contó que “ya se había utilizado en otras ciudades”.

La señora no se conformaba. “Pues si no le importa me manda lo que ha costado esto”, dijo antes de irse farfullando por lo bajo y sin querer identificarse.

- Lo puede ver en la página web del Gobierno, le apuntó Gómez.

Ahí estaba el dato: el coste de la campaña es de 74.640 euros: espacios publicitarios (51.780), creatividad (9.667,90), acción de calle (6.352), difusión en redes (4.099) y web navarragreen.es (2.740).