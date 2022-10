El 112 geolocalizará las llamadas de emergencia

Servicio de Protección Civil y Emergencias de la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra ha presentado esta mañana un sistema de tecnología conocido como Localización Móvil Avanzada (AML, por sus siglas en inglés) que permite geolocalizar las Elha presentado esta mañana un sistema de tecnología conocido como(AML, por sus siglas en inglés) que permite geolocalizar las llamadas al 112 reduciendo el área de búsqueda a un intervalo de hasta 15 metros.

La tecnología AML está implantada de manera nativa en todos los dispositivos móviles inteligentes tanto Android como iOS y envía automáticamente información precisa sobre la geoposición de una persona en una llamada de emergencia. Gracias a ello, el sistema AML será un recurso de gran ayuda para los equipos de emergencias y rescate en situaciones en las que la persona alertante no sabe con exactitud su ubicación.

La presentación de este sistema ha tenido lugar esta mañana en el Centro de Protección Civil y Emergencias SOS Navarra 112, y en la misma han participado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; la directora general de Interior, Amparo López; y el director del Servicio de Protección Civil y Emergencias, José Javier Boulandier.

El vicepresidente Remírez ha puesto en valor la ayuda que supondrá esta herramienta, “sin coordenadas precisas, la rápida respuesta en muchos casos depende de la suerte; y en emergencias tiempo-dependientes, conocer la ubicación exacta puede ser un factor de vida o muerte”.

Asimismo, el consejero ha señalado que el 75% de las llamadas al 112 se realiza desde teléfonos móviles, y de estas, aproximadamente dos tercios se realizan desde dispositivos inteligentes que cuentan con el sistema AML. “Estos datos nos sitúan ya en que un tercio de las llamadas entrantes al 112 hoy en día van a beneficiarse de esta tecnología”, ha señalado.

LA IMPORTANCIA DE LA UBICACIÓN PRECIA EN LA EMERGENCIA

Por su parte, la directora general de Interior, Amparo López, ha subrayado que “la ubicación de la persona que llama es una de las cuestiones más significativas en la emergencia”. Disponer de esta con la mayor precisión posible tiene un gran impacto en la gestión de un incidente y supone una ayuda fundamental en la disminución de los tiempos de respuesta.

“Las operadoras y operadores de la Sala SOS Navarra 112 trabajan con la información. Gracias a AML, en pocos segundos, el o la operadora de emergencias puede localizar la posición prácticamente exacta”, ha explicado.

Finalmente, la directora general de Interior ha señalado que “el sistema de Localización Móvil Avanzada será sobre todo de gran ayuda en situaciones en las que la persona alertante no conozca su ubicación, tales como incidentes de personas perdidas en zonas montañosas, o similares, o en casos en los que la comunicación verbal no pueda realizarse de manera correcta”.

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO: UN RADIO DE HASTA 15 METROS EN 30 SEGUNDOS

En cuanto a su funcionamiento, tal y como ha señalado el director del Servicio de Protección Civil y Emergencias, José Javier Boulandier, el sistema permite rastrear la posición del dispositivo que realiza la llamada en un radio de precisión de entre 15 y 20 metros (incluso en áreas rurales) y derivar así los recursos necesarios para su atención y solución. La tecnología anterior, POSIC extraía la localización a través de los equipos de antenas, y permitía acotar estos parámetros entre 2 y 5 kilómetros en áreas urbanas y entre 40 y 50 kilómetros en zonas montañosas.

La persona alertante no tiene que activar nada en su móvil, ya que cuando se llama desde uno de estos dispositivos al 112, el teléfono envía de manera automática la señal GPS a los servicios de Emergencia. En el caso de que la opción de localización esté desactivada, la llamada al 112 lo activa por defecto, no siendo necesario que la persona alertante realice nada. No obstante, sí se recomienda que los dispositivos tengan instaladas las últimas actualizaciones de sistema.

De la misma manera, el personal operativo recibe esta información automáticamente, cuando entra la llamada, en aproximadamente 30 segundos. Este proceso puede demorarse hasta los 3-4 minutos, en casos en los que el GPS estuviera desactivado o la persona alertante esté conectada a otra red móvil que no es la suya propia. Cabe destacar que esta información solo se envía a los servicios de emergencia cuando se realizan llamadas al 112, y no comparte la ubicación con ninguna aplicación ni empresa.

Así, Navarra continúa avanzando en en seguridad y protección, alineándose con la normativa europea. El Sistema AML está ya operativo en más de 25 países de todo el mundo, entre los que se encuentran la mayoría de los países de Europa. Con dicho servicio se da cumplimiento a lo establecido en el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (Directiva UE 1972/2018).

CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y MEJORA CONSTANTE

Este sistema viene a completar los servicios de Protección Civil y Emergencias ya activos en Navarra. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Navarra ha reforzado los mismos a través de acciones como la puesta en marcha de la Sala 112 redundante de la actual, conocida como sala espejo o Sala Back-up 112, y situada en un alojamiento diferente para reforzar la seguridad de la gestión de emergencias.

Por otro lado, cabe citar acciones como la consolidación de la plantilla del Centro Coordinador 112 con 20 plazas; o la creación de la cuenta del 112 en la red social de Twitter, que a día de hoy cuenta ya con 6.000 seguidores y supone un referente informativo y de prevención en todo tipo de situaciones de emergencia en la Comunidad foral.

Asimismo, próximamente tendrá lugar el despliegue de un nuevo servicio de avisos de emergencias, ‘ES-Alert o 112 – inverso’. En este caso es la sala de coordinación del 112 la que podrá alertar de manera masiva a la ciudadanía que se encuentre conectada a las redes de telefonía dentro de las zonas afectadas por emergencias o catástrofes tanto inminentes como en curso.

Estos avisos incluirían información sobre el riesgo que ha provocado la alerta, sus consecuencias observadas o previsibles y, en su caso, las acciones a tomar por las personas que reciben la alerta, facilitando así una respuesta más rápida ante este tipo de situaciones.

Recientemente tuvo lugar en Navarra una de las primeras pruebas de envío de estos avisos de emergencia y está previsto que el próximo 2 de noviembre tenga lugar otro simulacro de estas características en Navarra. Estas alertas se muestran de forma similar a un mensaje de texto, ocupando toda la pantalla, acompañadas por un pitido y una vibración de unos segundos.