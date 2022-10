Catalán (UPN) critica la "lentitud y opacidad" con el Canal de Navarra y el TAV y la "inacción" con VW y Gamesa

El senador de UPN Alberto Catalán ha criticado "la lentitud y opacidad con la que se abordan infraestructuras fundamentales" para Navarra, como el Canal de Navarra , el Corredor navarro de Alta Velocidad y la autovía a Madrid, así como "la inacción en relación a la situación de Volkswagen Gamesa , donde están en juego miles de puestos de trabajo".

Así se pronunció este martes durante la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, para informar sobre las medidas económicas y fiscales adoptadas por el Ejecutivo central y el papel de las Comunidades Autónomas en el mantenimiento del estado de bienestar.

Catalán ha considerado "vergonzoso que el Gobierno de Sánchez recaude cada día más por el IVA de los productos básicos y a los ciudadanos les cueste más acceder a ellos". Ha afirmado que "para afrontar la crisis económica que padecemos y garantizar el mantenimiento nuestro estado de bienestar social hay que incentivar la productividad. Y el Gobierno debe actuar en consecuencia".

También ha advertido de que "un país con un Gobierno que reparte sin criterio y a su antojo ayudas y subvenciones, que paga un sueldo sin exigir compromisos de reinserción laboral, está abocado al fracaso".

Para Catalán, "con una inflación y deuda disparadas el Gobierno debe actuar con prudencia y responsabilidad. Y no lo está haciendo. La improvisación es una constante. La huida hacia delante no es la solución. Es una irresponsabilidad que no nos podemos permitir". "Es lamentable comprobar cómo el Gobierno, en tiempos de crisis, es incapaz de liderar una política económica y fiscal basada en el consenso y el acuerdo. Seguimos en el ordeno y mando. Prepotencia y soberbia en estado puro. La humildad brilla por su ausencia", ha reprochado.

El senador regionalista ha afirmado que "la mayoría de los responsables autonómicos se han rebelado frente al Gobierno y han anunciado bajada de impuestos. Y el Ejecutivo central, acusándoles de poner en riesgo los servicios públicos. Lo que no dicen es si son todos o solo los que no son de su partido". "Para el presidente Sánchez bajar impuestos es de derechas, para Zapatero, de izquierdas. Si en una comunidad suprimen el impuesto de Patrimonio son unos reaccionarios insolidarios y unos 'defiendefortunas'. Si lo hace Rodríguez Zapatero es un visionario", ha reprochado.

"El Gobierno, con sus actos, está castigando a la clase media, a los autónomos y a los trabajadores. Con Sánchez son más pobres", ha censurado Catalán, que ha considerado que "no es normal que en mitad de una voraz crisis energética el coste de la gasolina y el gasoil siga estando cargado de impuestos que hacen que se pague más desde el punto de vista impositivo que por el propio consumo".

Igualmente, ha calificado de "esperpéntico que PSOE y PNV voten en contra en el Parlamento de Navarra y en las Cortes Generales de que se deflacte la tabla del IRPF para los navarros y el resto de españoles y, sin embargo, hagan todo lo contrario para los vascos". Ha remarcado, además, que "no es propiamente una bajada de impuestos. Lo que hace es facilitar que las familias hagan frente a la inflación exagerada que padecemos y que el Gobierno es incapaz de afrontar. Y no perder el poder adquisitivo de los salarios".

Finalmente, ha manifestado que "se está pidiendo un sacrificio a los españoles y, sin embargo, el Gobierno sigue sin dar ejemplo. Es el Gobierno con la mayor estructura administrativa de la historia. Altos cargos y asesores en cantidades ingentes que evidencian su inoperancia e inutilidad".