La cara ‘b’ de los fondos de inversión: comisiones que el inversor no siempre ve

Los fondos de inversión están gestionados por gestoras que son las que compran y venden los valores que el fondo tiene en su activo. Y estas gestoras, a su vez, cobran al fondo una comisión por la gestión del mismo que se resta de la rentabilidad del fondo y, por lo tanto, el inversor no ve. De hecho, la inmensa mayoría de los ahorradores-inversores que tienen parte de su dinero depositado en estos vehículos financieros no tiene claro cuánto paga por ese producto por el simple hecho de que ese dinero no sale de su cuenta bancaria sino que se carga contra el patrimonio que tiene acumulado el fondo.

Los expertos recuerdan que es importante tener claro cuánto dinero se está pagando y si esas comisiones están o no alineadas con el tipo de producto y las tarifas medias del mercado. “En el mercado hay más de 40.000 fondos de inversión y hay muchas clases de un mismo fondo con diferencias sustanciales en las comisiones de gestión”, asegura Álvaro Bañón, director de Desarrollo de Negocio de Haltia Capital. Explica este especialista que el hecho de que las propias entidades bancarias tengan su propia gestora provoca que cuando el inversor acude a una entidad para que le propongan un fondo generalmente le recomiendan los de la propia entidad lo que, dice, como ha reconocido la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores encierra un evidente “conflicto de intereses”.

“El cliente piensa que el banco no le cobra por recomendarle fondos pero en realidad sí lo hace, aunque no de manera explícita y sería mejor que lo hiciera así. Hay muchas clases de un mismo fondo y las diferencias son sustanciales, superiores en muchos casos al 1%. ¿Por qué prefieren las entidades y asesores comercializar las clases más caras si quien cobra la comisión es una gestora con la que aparentemente no tienen nada que ver? Porque esa gestora, dependiendo de la clase que vendan (más o menos cara) les da parte de la comisión. Son incentivos o retrocesiones”, argumenta el directivo de Haltia Capital quien remarca que el problema no está en que tanto la entidad como la gestora cobren por un trabajo “nada fácil y de alto valor añadido” sino en que el inversor no lo sepa. “Lo que es más limpio siempre es que se cobre de manera explícita y que el cliente sepa cuánto le cuesta ese fondo y cuánto cobra quien se lo recomienda (entidad o asesor) por hacerlo”.

Las directivas Europeas MIFID y su transposición en España van en esa línea. Aunque desde hace dos años las entidades lo comunican al cliente, la Comisión Europea apunta que “no se informa adecuadamente de los incentivos que tienen las entidades por comercializar determinados fondos” y recomienda prohibir los incentivos o retrocesiones principalmente para evitar los conflictos de intereses entre asesores y clientes y de cara a afianzar que las recomendaciones se basan en la idoneidad del producto para el cliente.