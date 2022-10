El presidente la, valora el aumento del precio del módulo que el Gobierno de Navarra plantea llevar a cabo, “el más importante de los últimos años”, pero, a renglón seguido, advierte que el sector tiene muchas dudas de que vaya ser efectivo para, como se pretende, reactivar la construcción de vivienda protegida . Por un lado, razona, por el aumento de losque sitúa por encima del 30%, un porcentaje que ve “complicado que se vayan a poder compensar” con el incremento que se plantea, cercano al 10%. Por el otro, porque “el problema que tenemos en el sector es que sigue sin haber suelo. El aumento adelantado del precio del módulo que se plantea llevar a cabo ya este año nos ha pillado por sorpresa. Esta vez no nos han dado opción de hablar ni de plantear una propuesta. No entendemos las prisas, ni que haya algo tan importante que justifique que se adelante tres meses la actualización de precios. No puede ser para una oferta masiva de vivienda protegida porque no hay suelo. Si el objetivo es que se pueda hacer más vivienda protegida , por suelo es imposible porque no hay. Los solares que quedan disponibles son contados y no permiten atender la demanda tan importante que existe de vivienda protegida. Por eso creemos que lo que más prisa corre es aprobar planeamientos para que se puedan hacer esas viviendas, pero parece que para eso nadie tiene prisa”.