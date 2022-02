Juan Las Navas: “No se está haciendo política para buscar una vivienda asequible en Navarra”

“El papel lo aguanta todo. Habrá que ver si luego se puede hacer”. El presidente de los constructores navarros, Juan Las Navas, habla así del anteproyecto de ley foral de vivienda que busca fomentar un parque de vivienda protegida y asequible en la comunidad. Aunque admite la necesidad de hacer esa vivienda asequible “para que la gente joven pueda tener acceso a la misma”, asegura que “no se está haciendo una política para buscar ese tipo de vivienda. Parece que la vivienda asequible es sólo la vivienda social cuando no es así”. No cree que a la hora de legislar haya sido conveniente optar “por ir a los extremos”, sin tener en cuenta “zonas intermedias que al final son las mayoritarias”. “En estos momentos, tal y como está la situación en el sector, no es rentable hacer vivienda protegida. Además, falta mano de obra cualificada y los costes de los materiales se han disparado. En otras comunidades ya se están abandonado obras, por los sobrecostes. Aquí todavía no pero es un problema que está latente y habría que incidir en él”.

Se muestra muy crítico con la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado del alquiler para contener los precios recordando que “en todos los países en los que se ha puesto en marcha no ha funcionado” y considera que el Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) que se ha planteado para calcular los precios máximos y los mínimos “no puede quedar al albedrío de la administración de turno”.

En todo caso, sí admite que hay que buscar una solución para esa parte de la sociedad (los que ganan entre 19.000 y 30.000 €) que no puede optar a un alquiler social. Ya en un tercer escalón sitúa el alquiler tradicional, “que lo regula el mercado. Si intervienes en ese alquiler lo único que puedes conseguir es que la oferta baje y si esto pasa los precios pueden subir pero no se conseguirá el objetivo de que haya más oferta de vivienda en alquiler”.

El sector también pide dar marcha atrás a las nuevas condiciones que se plantean para que el propietario pueda vender una vivienda protegida en alquiler. Es decir, a que se establezca que deba hacerse a precio de VPT, no al libre, como ocurría hasta ahora. “Si se quitan las condiciones que están en vigor, probablemente esas viviendas dejen de hacerse. Las viviendas que una empresa privada pueda hacer en sus suelos para vivienda libre con los requisitos del alquiler VPO que permiten descalificarlas a los 15 años y venderla en el mercado libre, suponen poner más viviendas de alquiler en el mercado, lo cual siempre es positivo”, razona.