El alza de los costes energéticos amenaza la viabilidad de piscinas cubiertas y spas de Navarra

Lodosa ha decidido no abrir su piscina climatizada porque ve inasumible la factura energética que acarrea ofrecer este servicio. No son las únicas instalaciones de agua -piscinas cubiertas, termas, balnearios, spas, saunas, etc- que están en la cuerda floja en vísperas de que se desate la crisis del gas. Los desproporcionados precios de la energía (gas y luz) traen de cabeza a la inmensa mayoría de gestores de clubes y centros deportivos de Navarra, especialmente a los que tienen inversiones pendientes de amortizar y aquellos en los que la desbandada de socios es más notable ahora, una vez acabada la temporada de verano. Las piscinas cubiertas y spas, según aseguran, son grandes consumidores de energía, un auténtico agujero negro que poner al borde del precipicio las cuentas de explotación de cualquier empresa.

“Hay una gran inquietud generalizada. Estamos trabajando en medidas para ser más eficientes, para ahorrar, pero no hay nada decidido”, afirma Leticia Alcaz, gerente de la Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra (Aedona). La entidad aglutina a 11 clubes navarros: Tenis, Natación, Larraina, Oberena, Anaitasuna, Txantrea, San Juan, CD Amaya, Rochapea, Echavacoiz (en Pamplona) y el SDR Arenas (Tudela).

Aunque el cierre de los vasos es “la última opción” que barajan los gestores, cabe señalar que el plan de ahorro energético en Francia incluye las piscinas cubiertas. Y Alemania han prohibido calentar piscinas de edificios privados.

RECIBO, EL TRIPLE QUE AHORA

Los 11 clubes ejercen de central de compra para el gas y la electricidad. La gerente explica que el contrato de gas concluye a finales de octubre y que, en este momento, gestionan el nuevo contrato. “Teníamos precios fijos en el gas y electricidad, lo que nos ha permitido no tener grandes oscilaciones en los precios, pero eso se acaba. El gas, en octubre, y la luz tenemos precio hasta marzo de 2023”, apunta.

La negociación, afirma, es complicada. El consumo de gas de todos los clubes es de 20 Gb lo que en 2022 supuso al conjunto de los clubes 1.800.000 aproximadamente. “Las ofertas que estudiamos triplican el precio que tenemos ahora . Hablamos de pasar de 65 euros megavatio hora a 200. Es una salvajada. Entre todos gastamos unos 20 Gb. Esto supone pasar de pagar en gas 1,8 millones en 2022 a pagar el próximo año 4,3 millones”.

La situación es similar para la luz. “Nos plantean pasar en marzo de 42 euros megavatio que tenemos ahora a 152. En luz gastamos entre todos los clubes 12 Gb y supondrían pasar de pagar este año 1.300.000 y se estima a casi 4.800.000 en todo 2023”.

Leticia Alcaz habla de que hay clubes que quieren invertir en placas solares para autoconsumo, en instalaciones de aerotermia o en calderas de pellets para reducir la dependencia del gas. “Son inversiones que pueden ir de 150.000 a 350.000 euros y que algunos clubes tienen previsto”, indica Alcaz, quien menciona que las medidas de ahorro las adoptará la junta directiva de cada club en función de su situación económica.

Encima de la mesa está el reducir el termostato de la piscina en uno o dos grados centígrados y que el agua se quede sobre los 25 o 26 grados. También se baraja el reducir horarios de apertura o aumentar las cuotas, entre otras opciones.

CONCIENCIAR MÁS AL USUARIO

Lo que sí va a ser generalizado en la práctica totalidad de los centros deportivos son campañas de concienciación a los usuarios para evitar el derroche de agua caliente en las duchas o de luz. “Tenemos que apelar a los usuarios para que racionalicen al máximo el gasto en las instalaciones”.

MEDIDAS QUE BARAJAN LOS GESTORES PARA AHORRAR



Reducir horas de apertura de las piscinas, spas, etc. También se baraja reducir la temporada o cierres parciales.



l Rebajar uno o dos grados la temperatura habitual del agua. La ley establece un mínimo de 24 grados, pero normalmente suele estar a 27 o 28 grados.



Subir cuotas y tarifas para amortiguar en parte la desproporcionada subida de costes.

El Ayuntamiento de Pamplona no prevé cerrar vasos

Las piscinas municipales de Pamplona, como Aranzadi y San Jorge, no barajan, de momento, el cierre de los vasos, si bien no se descartan medidas de ahorro y de eficiencia energética. El concejal de deporte, Fernando Aranguren, explicaba que los costes energéticos de las dos instalaciones citadas corren a cargo de las arcas municipales. En cambio, el gasto energético de otras instalaciones, como el civivox San Agustín es asumido por la empresa concesionaria. “Sé que el gasto energético en agosto en este civivox había aumentado un 104% anual”, detalla el concejal, que afirma que no disponer de cómo han subido los costes que desembolsa el ayuntamiento en luz y gas en sus piscinas. “Sé que se han disparado bastante”, concluye.