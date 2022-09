El verano de 2022 no ha sido el más caluroso de los últimos 20 años en Pamplona

Elpasará a la historia en Navarra como aquel en el que las olas de calor no han dado tregua. Las temperaturas sofocantes arrancaron antes de lo previsto, a finales de mayo, y pillaron a más de uno todavía con la ‘chaquetica’ puesta. Nos acompañaron en junio , S anfermines y en las fiestas de la Virgen de agosto; y parecen no querer abandonarnos en septiembre. En total, Pamplona ha sufrido más de 43 días con una temperatura máxima de más de 30 grados, y 21 a más de 35. Así lo recogen los datos de la estación meteorológica de Pamplona que elrecopila en su sección de meteorología de navarra.es. Pese a todo, y aunque pueda parecer raro, no ha sido el verano más tórrido de los últimos 20 años. El delo supera, con 45 días con el mercurio marcando más de 30 grados y con 25 jornadas por encima de 35.