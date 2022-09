NA+ pide deflactar el IRPF y Geroa, gestionar el impuesto a la banca

La adopción de medidas para aumentar el poder adquisitivo de las familias navarras en el contexto actual de inflación es uno de los principales temas que abordarán los grupos parlamentarios mediante las iniciativas registradas en el Parlamento foral con motivo del inicio del curso político.

En la rueda de prensa posterior a la Mesa y Junta de Portavoces, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, anunció que su formación ha registrado una moción para deflactar la tarifa del IRPF ante una “desbocada” inflación. “Navarra está recaudando más, el Gobierno está haciendo más caja a costa de los impuestos que pagamos los ciudadanos pero no quiere devolver nada de ese esfuerzo a las familias, que son las que lo están pasando peor. Pedimos que se haga lo mismo que las diputaciones forales en el País Vasco”, reivindicó Esparza, quien por otro lado apostó por la retirada “total y absoluta” del proyecto de decreto foral sobre conservación de aves esteparias, que afecta a 40-50 localidades “con las que no se ha hablado”, al tejido económico, “con el que tampoco se ha hablado”, y limita los usos y desarrollos económicos. “Es tan horroroso que solo cabe retirarlo, no vale un poco de maquillaje”, afirmó.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, afirmó que el Ejecutivo “debe mirar por la situación que padecen las familias y poner soluciones” como la rebaja del IVA del gas y la electricidad, rebajas en el transporte, aumento del SMI, revalorización de pensiones, ayudas a autónomos, o aumento del IMV. “El Gobierno está centrado en los problemas de la gente, y en esto es en lo que vamos a insistir en los meses que quedan”, manifestó el socialista.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, señaló que “lo que ha de centrar la acción política de estos próximos meses es la situación socioeconómica” de las familias ante la crisis de los precios, que devienen principalmente por el alza de los precios de combustibles, gas y electricidad. Sin embargo, hizo hincapié en el autogobierno de Navarra y anunció que su grupo ha registrado una moción para que el Gobierno foral “haga suya” la defensa de la gestión desde Navarra de los nuevos impuestos a bancos y compañías energéticas en el marco de la ley del Convenio. Una propuesta para la que esperan conseguir mayoría parlamentaria.

En nombre de EH Bildu, Adolfo Araiz apostó por centrar los esfuerzos en la sociedad y la situación general, ya que “estamos recibiendo mensajes de que viene un otoño y un invierno difícil, que la gente lo va a pasar mal” debido a la inflación “galopante” y la subida del precio del gas y la energía. “Estas situaciones no son fenómenos meteorológicos que caen del cielo, sino consecuencias de decisiones políticas tomadas con anterioridad”, ha señalado, tras citar, entra otras, “la falta de intervención en el mercado y no controlar los oligopolios”. “Es el momento de influir en el impuesto de sociedades para que pague más quien más tiene”, subrayó. Araiz también apostó por profundizar en el autogobierno y avanzar en el traspaso de la competencia de Tráfico.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, anunció que han registrado una moción destinada a evitar más muertes por calor. Por otro lado, subrayó que “mientras algunos nos preocupamos de mitigar y adaptarnos al cambio climático, hay otras fuerzas que se están esforzando en impulsarlo” a través de infraestructuras como el TAV, que “lo que hacen es hormigonar más nuestro medio ambiente”. Por ello, defendió trabajar sobre el trazado actual.

Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, consideró que el acuerdo programático que posibilitó el gobierno de PSAN, Geroa Bai y Podemos, apoyado por I-E, “se ha quedado viejo, es totalmente insuficiente para afrontar esta situación social, que es muy mala para los hogares”. Por ello, su grupo ha registrado mociones y comparecencias destinadas a “rescatar a toda esa sociedad que lo está pasando y lo va a pasar mal si no se ponen medidas”, como la reforma del impuesto de sociedades, la creación de una banca pública, vivienda protegida, siniestralidad laboral o listas de espera.