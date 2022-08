Fiestas de Navarra 2022: hoy 29 de agosto Obanos, Ablitas, Cascante, Marcilla...

Ablitas

12 a 14.30 h Fiesta infantil del agua con parque acuático, fiesta de la espuma y toboganes en C/ La Iglesia. 12 a 13 h Desencajonamiento y prueba de vaquillas en la Plaza de los Fueros. 13 h Concentración de mujeres en la Placeta de la Iglesia, con aperitivo y música de los Txistularis de Ablitas y Charanga de Ablitas. 14 h La Charanga acompañará con su música, la bajada desde La Placeta de la Iglesia hasta la Carpa Municipal. 14.30 h Comida para las mujeres, en la Carpa Municipal situada en el Patio del Colegio. 16 h Actuación de la Gran monologuista Aroa Berrozpe. A continuación, DJ animación con DJ Pipo con Karaoke, juegos y sorpresas para las mujeres. Habrá “caipiriña” por gentileza de la Asociación de Mujeres Hierbabuena. 18 a 20.30 h Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En la calle Mayor de 18.15 a 20.15 h. Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. Nota: Antes del encierro, subirán las vaquillas de la Plaza al Portal, con el fin de cargarlas en este lugar. Esta subida no tiene carácter de encierro, por lo que se ruega la colaboración de todos en no citarlas ni volverlas. Encierro desde el Portal a la Plaza y subida al finalizar. 20.30 h Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle Mayor hasta el Portal, desde donde se realizará la salida del Toro de Fuego hasta la Plaza de los Fueros. 00.00 h Verbena Popular en la Plaza de los Fueros con orquesta Duo Imperial.

Arazuri

12 h Misa en honor al patrón y aperitivo. Todos los días música en la carpa de los jóvenes.

Artabia

21 h Concurso de calderetes. 22 h Rifa y entrega de premios de la brisca. 22:30 Bingo popular. 00:00 XI Concurso de txupitos hasta fin de existencias.

Berriozar-Prefiestas

19.30 h Teatro de calle ‘Rojo estandar’. Con grupo Lanordika. Plaza Eguzki.

Cascante

8:30 h Alegres dianas por las calles de nuestra ciudad, amenizadas por los Gaiteros de Cascante. 9 h Encierro de reses bravas de la ganadería Pedro Domínguez de Funes. Recorrido corrales de la Victoria a Plaza de los Fueros. Habrá magdalenas y mistela en la puerta del Ayuntamiento para todo aquel que lo desee. A lo largo de la mañana y de la tarde un tren recorrerá nuestras calles (recorridos diversos). 10:30 h Misa de nuestros mayores en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 11 h Pasacalles con la comparsa de gigantes y los gaiteros hasta la residencia de ancianos. 11:45 h Encierro Chiqui hasta el parque de San Juan. 12 a 14 h Parque infantil en el Parque de San Juan. 13 a 14 h Encierro de reses bravas de la ganadería de Pedro Domínguez de Funes. Recorrido de Plaza de Toros a la Plaza de los Fueros. A continuación vermouth musical con la Txaranga Udekasi. 14 h Comida para los abuelos en el Frontón Municipal. A su llegada se obsequiará a los asistentes con el tradicional pañuelo rojo. Durante la comida se rendirá homenaje a los abuelos mayores de Cascante (matrimonio, hombre y mujer). A continuación Café-Concierto a cargo de la Txaranga Udekasi. Organiza Cruz Roja de Cascante-Patrocina M.I Ayuntamiento de Cascante. 16 a 19 h Parque infantil en el Parque de San Juan. 18 h En la Plaza de los Fueros, concierto a cargo de la orquesta Escala. 20:15 h Encierro de reses bravas de la ganadería de Pedro Domínguez. La Bajadica y recorrido Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. A continuación Toro de Fuego infantil. 21:45 h Bailes regionales con los gaiteros en la Plaza Sánchez. 00:30 a 3:30 horas: Verbena popular en la Plaza de los Fueros, amenizada por la orquesta Escala. Nota: Retroarcade. Lugar: Casa de Cultura. 18 a 00:00 h.

Labiano

12 h Juegos Infantiles organizados por las jóvenes del pueblo. 15 h Comida popular. Calderetes y paellas. Apuntarse antes del día 21 en Larrazkoa. Se organizarán las mesas por cuadrillas. 18 h Ronda copera por el pueblo con Elektrotxaranga Burrunba. ¡¡¡¡Ven disfrazado de grupos musicales!!!! 17:30 h Final del campeonato de Mus. 18:30 h Exposición en la ermita. 21:30 h Torico de fuego. 22 h Entrega de trofeos. Txistorrada y pancetada en la carpa. 22:30-00:30 h Actuación de Los Habituales y Pobre de Mí.

Marcilla

Ganadería del día: Juan José Laparte. 9 h Diana con la Charanga El Cohete. 09:15 h Encierro por la c/Puente y a continuación Encierro por la Plaza del Póstigo. 12:30 h Pasacalles con los Gigantes y Cabezudos. 13 h Vermouth Concierto con The Nowhere Plan. 13 h XIV Concurso de Paellas organizado por la Peña El Festejo.13:30 h Encierro Chiqui y disparo de Bombas Japonesas para los más pequeños.16 h Animación infantil: Escuela de Circo. 16:30 h Concierto en la Sociedad con Magia Negra (sólo socios). 17:30 h Salida de las peñas del concierto con la Charanga El Cohete.18 h Encierro por las tres plazas. 19:30 h Encierro por la c/Nueva. 23:30 h Toro de Fuego Infantil y a continuación Toro de Fuego. 00:00 h Bailables de Gaita y Baile de la Era. 00:30 h Encierro nocturno por la plaza del Póstigo. 01:30 h Verbena en la Plaza de la Cava a cargo de Magia Negra.

Obanos

7 h. Auroras en honor a San Juan. 12 h. Misa, procesión y ronda por el pueblo con la Comparsa de Gigantes la Obanesa y la Txaranga Berriak. 18 h. Espectáculo de circo-clown Birly Birloque en la Trasera del Mesón. 19 h. Concierto del grupo Cazahuates en el Bar Gazólaz. 21-22:30 h. Primera sesión de baile con Orquesta Nueva Era. 22:30 h. Torico de Fuego. 01:00-04:00 h Segunda sesión de baile con Orquesta Nueva Era.

Ribaforada

10 h. Almuerzo popular en el parque Pignatelli, con reparto de chorizo a la sidra. 11,30 h. Recorrido con los Gigantes y Gaiteros y despedida al final de la calle Caballeros Templarios (almacén Centro de Día). 12 h. Pasacalles con el grupo de mariachis Imperial Elegancia Mexicana. 13,30 h. Comida popular del día de Nuestros Mayores en el Ribaforada Arena. Organizada por la Comisión de Festejos. Colabora: Campaña de Navidad. Menú: Entrantes, surtido de ibéricos, fritos variados, langostinos cocidos y ensalada de gulas y jamón. Segundo: Carrilleras guisadas. Postre: Tarta y café. Precio: 8 € para mayores de 65 años. Resto de personas: 16 €. 15,30 h. Sesión de concierto en el Ribaforada Arena, dedicado a los jubilados/as con el grupo Azabache. 17,30 h. Pasacalles con la Banda de Música, salida desde la plaza San Francisco Javier. 18 h. Desencajonamiento de un toro en el Barranco y a continuación desencajonamiento de reses bravas en el Barranco. Ganadería: “Eulogio Mateo” de Cárcar. Director de lidia en la calle: Carlos Salvatierra. Director de lidia en la plaza: Víctor Navas. 18.30 h. Vacas en la calle y en la plaza. 19.30 h. Hinchables en la calle Caballeros Templarios. 20.30 h. Tradicional encierro de reses bravas. 20.40 h. Encierro simulado txiqui por la calle San Blas. 20.30 a 23 h. Actuación en el Barranco, con la orquesta Euro Show. 00.00 h. Pobre de Mí. Recorrido con la Banda de Música desde la Plaza San Francisco Javier para finalizar en la plaza San Francisco Javier.

Ultzurrun

12:30 h Auzolan de Limpieza. 18 Tiro Al Plato. 19 h Txokolatada. 22 h Cena Fin de Fiestas.