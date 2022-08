El PP duda que UPN acepte integrar a Sayas y Adanero en Navarra Suma

Pedro Rollán, ha dudado que sea posible que UPN acepte integrar en Navarra Suma a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP,, ha dudado que sea posible que UPN acepte expulsados temporalmente por contravenir las directrices del partido regionalista en la votación de la reforma laboral. "No se pueden pedir imposibles", ha opinado.

"Cerrar un acuerdo a tres bandas, no por el PP, yo creo que por las otras dos bandas restantes, es como el agua y el aceite. No creo que pueda ser posible, pero eso ya no depende del PP, depende de dos diputados que conservan su acta en el Congreso de los Diputados y de una formación política de la que anteriormente formaban parte y ya no", ha explicado en una entrevista.

Por el momento, los diputados díscolos han presentado una plataforma, que "no un partido político", para "canalizar" el apoyo ciudadano que aseguran haber recibido a raíz de la expulsión temporal de UPN por no acatar la disciplina de voto con la reforma laboral.

NO ASEGURA CANDIDATURAS CONJUNTAS PP+CS

Recientemente, Ciudadanos y PP acercaron posturas en Cataluña con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las leyes del catalán. Sin embargo, el dirigente del PP no aclara si se plantean una marca conjunta con Cs en las elecciones municipales de Cataluña y ha trasladado que la decisión se conocerá en los próximos meses.

A su juicio, desde el PP se está "consiguiendo una reunificación desde la base" y "los españoles que han dejado del confiar en Cs están depositando mayoritariamente su confianza en el PP". Esa es la hoja de ruta en la que se mueven, según Rollán, en la que abren la puerta a todos los electores.

En las últimas elecciones al Parlamento Vasco en 2020, ambas formaciones concurrieron bajo la alianza 'PP+Cs'. En este caso, tampoco ha confirmado que la marca se vaya a reeditar en las próximas elecciones locales: "Cuando llegue el momento se tomará la decisión que corresponda".

En el caso de Navarra, ha indicado que llevan una trayectoria "mucho más prolongada" que en la comunidad vasca. "Será algo que también estaremos en disposición en los próximos meses de pronunciarnos al respecto", ha añadido.