Esparza: "Este Gobierno está convirtiendo a Navarra en una comunidad más"

Navarra Suma, "este Gobierno está convirtiendo a Navarra en una comunidad más" y ha denunciado que "tiene más dinero, pero lo gasta peor". El presidente de UPN y portavoz deNavarra Suma, Javier Esparza , ha señalado este jueves quey ha denunciado que "tiene más dinero, pero lo gasta peor".

El líder de la oposición ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para hacer un balance de lo que va de legislatura y ha criticado que "este curso se ha constatado que las políticas de EH Bildu están frenando a Navarra".

Además de criticar el "aspecto ético" de los pactos del Gobierno con EH Bildu, el presidente de UPN ha señalado que "las luchas de poder entre socios tampoco benefician a Navarra". "Se han llegado a acusar entre PSN y Geroa Bai de deslealtad y chantaje. Su único objetivo es mantenerse en el poder", ha añadido.

Esparza ha indicado que "mientras los ciudadanos están preocupados, apretándose el cinturón, el Gobierno recauda más a su costa y se mantiene la macroestructura repleta de cargos, y siguen empeñados en sus riñas internas y no en mejorar los servicios públicos".

El líder de la oposición ha puesto como ejemplo de mala gestión la sanidad navarra: "Están dilapidando un servicio que era de primer nivel. Se ha hecho un abuso total de la atención no presencial, hay zonas sin médicos e interminables listas de espera, históricas por lo negativo", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma en el Parlamento ha puesto otros ejemplos como la gestión en vivienda, donde considera que el Gobierno no responde a la demanda de VPO, o la "las malas notas" de Navarra en dependencia. Además, ha asegurado que "a este Gobierno le importa muy poco el desarrollo de Navarra".

En este sentido, ha echado en cara al Ejecutivo foral que "desatienda" cuestiones clave para el futuro como el TAV o el Canal de Navarra: "Son asuntos que no son del interés de EH Bildu, a Sánchez no le importa Navarra y Chivite no le exige a Sánchez".

Sobre el Canal, Esparza tiene claro que "no se van a cumplir los plazos que ha dado Chivite" y sobre el TAV ha criticado que se siga sin tomar una decisión sobre la conexión con la Y Vasca: "Consideramos que la mejor conexión es por Ezkio, Geroa Bai ya lo ha dicho y esperemos que el PSN mantenga la posición de la legislatura pasada y no espere a lo que diga Sánchez".

En el apartado económico y fiscal, Esparza ha denunciado que Navarra es la que más IRPF recauda y que las empresas se estén yendo debido a la falta de competitividad fiscal. "El Gobierno de María Chivite no está utilizando el régimen foral para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Las empresas se van al País Vasco o a Madrid, porque tienen una fiscalidad más competitiva", ha apuntado.

El líder de la oposición ha criticado también que, además de "desatender cuestiones clave para el futuro", se incrementen las partidas para el euskera.

"Seguramente hubo navarros que le dieron un voto de confianza al inicio de la legislatura, pero ahora no. Yo le ofrecí aprobarle los Presupuestos a Chivite y mantenerla de presidenta con estabilidad sin EH Bildu y dijo no. Así no podemos seguir", ha manifestado.

"Navarra necesita políticas moderadas lejos de las radicales de EH Bildu", ha explicado, antes de señalar que está "convencido" de que el cambio llegará en las elecciones de 2023. "En España hay una tendencia de que el centro derecha está subiendo en apoyos y la izquierda bajando, eso creo que va a pasar en Navarra".

Unas elecciones a las que no se sabe si UPN acudirá como parte de la coalición Navarra Suma, en solitario o como parte de otra fórmula. En este sentido, Esparza no ha aclarado el futuro y ha explicado que hablará con quien tenga que hablar y lo hará público en su momento.

Preguntado por la posibilidad de que los diputados suspendidos por UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, y su plataforma formen parte de una coalición conjunta con PP y UPN para las próximas elecciones, el presidente de UPN ha recordado que "fueron expulsados por engañarnos a todos".