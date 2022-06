La ley de víctimas de abusos de la Iglesia no se ampliará a otros ámbitos

El pleno del Parlamento aprobará el jueves. Este miércoles se debatió en comisión y no se aprobó ningún cambio relevante, ya que setodas las enmiendas con la quepretendió realizar, fundamentalmente,. Por un lado, que la ley ampararade abusos sexuales no reconocidas, no sólo del ámbito de la Iglesia católica. Por otro, quisoque se va a crear para valorar las solicitudes de quienes pidan ese reconocimiento como víctimas, añadiendo a expertos de la psicología, la abogacía y las fuerzas de seguridad, y a un representante del ámbito en el que se pudo cometer el abuso.

Ante el rechazo de sus propuestas, NA+ no votó a favor de la ley que sí respaldaron PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.

, de, dijo a NA+ que Navarra tiene una oficina para atender a todas las víctimas y que no se puede contraponer a las víctimas de abusos de la Iglesia, cuya existencia ha sido demostrada,. Agregó que si existen, se las presenten y las incorporarán a la ley.que la ley no puede amparar solo a unas víctimas porque sean muchas y recordó que antes se decía que las de la iglesia no existían, porque estas personas no hablaban. “La ley no puede funcionar así, no puede esperar a que se produzca el agravio para reconocerlas”.