Más de 10.000 hectáreas arrasadas en Navarra

siete días en los que Navarra ha librado una batalla sin descanso contra una oleada de incendios históricos que dejarán unos daños enormes. De momento, las estimaciones provisionales hablan de más de 10.000 hectáreas arrasadas desde el sábado, casi el triple de las calcinadas en el que hasta ahora era el mayor incendio registrado en Navarra, el que asoló la zona de Tafalla y Artajona en 2016, con 3.538 hectáreas. Así lo apuntó el martes el consejero de Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, si bien se mostró "prudente" a la espera de la medición final de Medio Ambiente. Poco antes de la medianoche del martes de la semana pasada, un rayo procedente de una tormenta seca cayó en la sierra de Leyre . Desde aquella primera y pequeña llama, que iluminó el horizonte de Yesa, han pasado

Diario de Navarra,Iván Benítez,José Antonio Goñi,Europa Press

La cifra la dio al término de la segunda reunión diaria del gabinete de crisis en la sede de Sos Navarra, cita que terminó con buenas noticias. La evolución de todos los incendios es “positiva”, hasta el punto de bajar del Nivel 2 de Platena (Plan Territorial de Protección Civil de Navarra) a una situación de Preemergencia, en gran parte porque la situación ya tiene naturaleza de incendio forestal y no pone en peligro núcleos urbanos, de los que se aleja. Anoche sí preocupaba todavía el incendio de Olleta (Valdorba); sobre todo el frente de Gallipienzo, donde se iban a focalizar los esfuerzos durante esta madrugada. “Es posible que desde Olleta, San Martín de Unx, Leoz... vean columnas de humo, pero no hay peligro para la población”, tranquilizó la directora general de Interior, Amparo López.

En cuanto a la zona este, en torno a El Perdón y Guesálaz, por ejemplo, la situación se encontraba el martes “estabilizada” y la actitud hacia ellos iba a ser “vigilante” en las próximas horas, para evitar complicaciones. Con respecto al incendio originado el lunes en la muga con Aragón, quedó controlado el martes por la mañana tras calcinar unas 50 hectáreas. El resto de fuegos desatados el sábado siguen neutralizados. E incluso ya hay cifras oficiales de las hectáreas afectadas en el incendio de la zona de Los Arcos: según el Guarderío de Medio Ambiente, ardieron un total de 306 hectáreas. Sobre del fuego de Arguedas, una estimación provisional situaría el área afectada por encima de las 2.000 hectáreas.

PENDIENTES DEL TIEMPO

Este miércoles por la mañana, si la evolución sigue siendo positiva, no se descarta un nuevo paso en la desescalada de este escenario de emergencia. Pero todo dependerá, en gran parte, de las condiciones meteorológicas, que tienen un pronóstico “favorable” pero también “un alto grado de incertidumbre”. Según ha transmitido Peio Oria, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) esta pasada madrugada se podía haber registrado el paso de algunas tormentas por Navarra con más agua que carga eléctrica, según detalló Amparo López. Con esta previsión de humedad, era posible que los vientos no soplaran tan fuertes. “Así puede que el trabajo en el terreno (de los bomberos) sea más eficaz y que con el refuerzo de medios aéreos de mañana (por hoy) nos encontremos ante un buen escenario”, añadió la directora general de Interior. Pero todo esto no se sabrá hasta hoy.

43 Grupo del Ejército del Aire

