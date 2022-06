Esparza acusa a Chivite de callar ante un acto de Bildu por los presos de ETA

manifestaciones como la convocada por la izquierda abertzale” este sábado en Pamplona. La presidenta no ha contestado a esa pregunta y le ha replicado al portavoz de NA+ que con este tema lo único que persigue es “confrontar” mostrando su “debilidad”. El líder de Navarra Suma Javier Esparza ha preguntado a la presidenta María Chivite en el pleno parlamentario de control de este jueves por qué no exige a “su socio EH Bildu ” que “deje de apoyar a asesinos de ETA con” este sábado en. La presidenta no ha contestado a esa pregunta y le ha replicado al portavoz deque con este tema lo único que persigue es “confrontar” mostrando su “debilidad”.

Al explicar su iniciativa, Esparza ha recalcado que Bildu no ha dado ningún paso y la presidenta Chivite “guarda silencio”, a diferencia de los socialistas del País Vasco que sí lo han puesto de relieve.

Ha lamentado cómo la presidenta llegó a equiparar a Bildu con Navarra Suma en agosto de 2020 al decir que ambas coaliciones eran igualmente necesarias.

- “¿Somos iguales EH Bildu y Navarra Suma? Ellos son el brazo político de una organización terrorista, son los testaferros de ETA…”.

Las palabras de Esparza han sido interrumpidas por las protestas de la portavoz de Bildu Bakartxo Ruiz al presidente del Parlamento Unai Hualde:

- “Pido amparo a la presidencia por las falacias que se están vertiendo ahora mismo. Exijo al portavoz de Navarra suma, que retire sus palabras”, ha dicho Ruiz.

- “No se ponga nerviosa”, ha replicado Esparza. “No voy a retirar ninguna de las palabras que he dicho porque son absolutamente ciertas, señores de EH Bildu, les duela o no les duela, es la realidad. Eso ha dicho la justicia”.

En ese momento ha interrumpido Maiorga Ramírez, de EH Bildu.

- “Eso no lo ha dicho la justicia en ningún momento, retire sus palabras”, ha pedido el parlamentario de Bildu.

El presidente del Parlamento ha reclamado a Esparza que siguiera y este ha reiterado:

- “Ellos son los testaferros de ETA, lo vuelvo a repetir” y “por lo tanto, de iguales nada” y “es indecente decir eso”.

CHIVITE ACUSA A ESPARZA DE UTILIZAR ESTE TEMA PARA CONFRONTAR

La presidenta María Chivite ha echado en cara a Javier Esparza que acuda al Parlamento “a dar lecciones no se de qué” cuando “no es capaz de dirigir su propio partido”. “No puede dar lecciones a nadie”. Además, ha afirmado que en 1993 UPN negoció los presupuestos con Herri Batasuna.

“En todo caso, más allá de los motivos de las manifestaciones como la del 18 de junio que no compartimos, repito, no compartimos, hay un amparo constitucional y si cree que no es así, actúe al respecto”, ha señalado la presidenta, quien ha añadido:

-“No tengo problema en reiterar una y mil veces mi postura y la posición del conjunto del Gobierno de Navarra de rechazo total a ETA, a los recibimientos a terroristas y a cualquier acto que genere más dolor a las víctimas y que además la mayoría de la sociedad no comparte”.

Esparza ha replicado volviendo a preguntar a Chivite si va a exigir a Bildu que suspenda esa manifestación y dé pasos “creíbles”:

- “Ya veo que no va a tener el coraje ni va a estar a la altura de la exigencia de la sociedad navarra. Nosotros sí vamos a exigir a Bildu que suspendan el acto del sábado en Pamplona, ya está bien de humillar a las víctimas y tensionar la convivencia en Navarra”, ha dicho el portavoz de Navarra Suma.

-“Señor Esparza lo veo muy nervioso”, ha contestado Chivite. “Lo único que hace usted aquí es aprovechar la oportunidad política para confrontar y cuanta más competencia política le sale a usted, que si el PP, que si la plataforma del señor Sayas y Adanero… más tiene que elevar el tono en este Parlamento, no sé si para tener más protagonismo. Lo que refleja es su propia debilidad”.

La presidenta ha acusado al líder de Navarra Suma de “utilizar” el Parlamento para sus “peleas electorales” en lugar de hacer una oposición “útil” para Navarra. “Por eso le salen competidores por todas partes, porque no es útil para la política navarra”.

Sobre la manifestación, no ha respondido a la pregunta de Esparza. Ha dicho que cuando la hoy concejala Carmen Alba del PP fue Delegada del Gobierno central y en el Palacio de Navarra estaba UPN “hubo más de 17.000” concentraciones y manifestaciones comunicadas.